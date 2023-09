Al pie de la letra

Columna: Raymundo Jiménez

En una maniobra maquiavélica, el presidente López Obrador no sólo usó el encuestazo para imponer a Claudia Sheinbaum como la virtual candidata de Morena para sucederlo en 2024, sino para descartaral excanciller Marcelo Ebrard y,de paso, para desahuciar políticamente también al senador Ricardo Monreal, a quien el grupo de la exjefa de Gobierno de la CDMX atribuyó la derrota del partido obradorista en las elecciones intermedias de 2021.

Monreal, quien al igual que Ebrard llegó a ser considerado como un potencial candidato presidencial del frente opositor cuando aún no se preveía la irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez,fue relegado hasta el quinto lugar en la encuesta de Morena con 6.5% de las preferencias, casi empatado con el senador del PVEM, Manuel Velasco, quien obtuvo 6.3%, aunque las otras cuatro encuestadoras externas contratadas dieron al exgobernador chiapaneco porcentajes superiores a los del exlíder del Senado.

El político zacatecano, quien la mayor parte de los tres meses de precampaña se la pasó recorriendo las 16 alcaldías capitalinas –pues por alinearse con la "corcholata" favorita del Presidente y levantarle la mano suponía que ahora sí le cumplirían su aspiración de gobernar la CDMX, candidatura que AMLO le arrebató en 2018 para entregársela a Sheinbaum–, quedó prácticamente descalificado para recuperar el antiguo bastión del obradorismo, cuyo padrón de votantes sólo es superado por el del Estado de México.

Ayer martes, tres días después de que Omar García Harfuch presentara su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) "para colaborar" con Sheinbaum a "dar continuidad a la transformación del país", Monreal declaró a los periodistas Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento: "entiendo los movimientos que se han dado y repito, la toma de decisiones. Y, obviamente, no voy a caer en la ingenuidad, entonces no estoy pensando, aún no se da la convocatoria, pero no voy a generar ninguna reacción".

- ¿De plano te descartas para la Jefatura de Gobierno?, le insistieron sus entrevistadores.

- Es que está muy claro todo. La toma de la decisión ya está hecha y no hay forma por ninguna vía. Entonces, no quiero yo generar por ninguna vía alguna actitud inconveniente o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa. Estoy muy claro.

También se descartó para tener un puesto en el gabinete presidencial, como quedó asentado el pasado 5 de junio en el acuerdo firmado entre las seis "corcholatas" en la cena con el presidente López Obrador. "En el gabinete no tengo interés porque siempre he sido muy independiente, racional y no he tenido una jefatura política en los 42 años que tengo como servidor público. Por ello, no estoy pensando en el gabinete".

Monreal dijo que se dedicará a dar clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, a escribir un libro "sobre mujeres" y, en general, a "estar muy tranquilo para mejores etapas o para mejores épocas".

¿López Obrador y Sheinbaum deveras creerán que se retirará de la política?

