Al pie de la letra

Agosto 14, 2023, 07:25 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Agosto 14, 2023, 07:25 a.m.

De los tres principales aspirantes presidenciales de Morena, el que no ha entrado a la guerra de encuestas es el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El pasado viernes 4, en Chetumal, Quintana Roo, dijo que "desde luego hay quienes tienen una estrategia, y se la pasan pagando sus encuestas; todas las encuestas que se pasan en medios y periódicos son llamadas ´encuestas anímicas´ para levantar el ánimo a quien la paga". Al día siguiente, en Zamora, Michoacán, el tabasqueño desechó la validez de estas mediciones que se publican sobre la preferencia ciudadana de algunos delegados nacionales para la Defensa de la Cuarta Transformación, "porque son inventadas y forman parte de una estrategia"; y reiteró que "son anímicas porque sólo sirven para levantar el ánimo, arriba, a quien la paga, y los medios corren a publicarlas apenas oyen la caja registradora que les llenen los bolsillos."

El pasado martes 8, en Río Verde, San Luis Potosí, también descalificó las encuestas a favor de los otros dos aspirantes punteros de su partido, afirmando que "la única encuesta que vale es la de Morena que se llevará a cabo en primeros días de septiembre".

Sin embargo, llamó la atención que también Marcelo Ebrard, quien ha publicado sondeos que lo ubican arriba de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, advirtiera anteayer en su gira por Zacatecas que no aceptará que en la realización de las encuestas de Morena participen empresas que hayan estado involucradas en propaganda.

El excanciller señaló concretamente que "aquellas encuestadoras que hayan tenido contrataciones o trabajado para el Gobierno de la Ciudad (de México) las objetaríamos, de entrada (...) Tienen que ser independientes cien por ciento".

Además,remarcó que no va a declinar por otro participante de la contienda interna de su partido. "¿Si yo estaría dispuesto a pactar? ¡No, cero! No tengo interés en otro rollo. No estoy a ver qué, sino para ponerme a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, y que decidan. Eso es lo único que voy a acatar. Esto va en serio", advirtió.

Ebrard expuso que no desconoce ni es ingenuo sobre presuntas acciones que opositores dentro de Morena han llevado a cabo para afectar su aspiración. "Llevo muchos años en esto. Sé que hay muchas cosas que no deberían estar sucediendo (ya las reportamos a la dirigencia del partido), pero no les van a alcanzar", subrayó.

Hace tres semanas, de gira por Torreón, Ebrard respondió a pregunta expresa de los reporteros: "Yo no tengo que irme a ningún lado si vamos ganando. ¿Por qué nos vamos a ir a otro lado? Pregúntenle a Claudia (Sheinbaum) si se va a ir a otro lado, pregúntenle a los demás. Nosotros no nos vamos a ir a otro lado".

Posteriormente, el 28 de julio, integrantes de su equipo interpusieron una queja por la "guerra sucia" desatada en contra de Rosalinda Bueso, esposa del excanciller. Daniel Sibaja, consejero nacional de Morena, aseguró que hay pruebas de que los ataques provienen de "compañeros que tenemos muy identificados". Presuntamente serían del grupo de Sheinbaum.

