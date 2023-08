Al pie de la letra

Columna: Raymundo Jiménez

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Agosto 08, 2023, 07:25 a.m.

En menos de un mes, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, recibió ayer por segunda ocasión la misma recomendación del presidente López Obrador: si quiere ser candidato a gobernador debe renunciar a su cargo ya, y que en vez de publicitarse con costosos anuncios espectaculares, pinta de bardas y pago de parapentes se dedique a recorrer la entidad casa por casa para que lo conozcan y sepan de su aspiración.

Esta sugerencia del jefe del Ejecutivo federal a un funcionario estatal de su mismo partido habría sido acatada al instante por el destinatario en el antiguo régimen presidencial priista en el que se formaron el propio López Obrador y otros colaboradores tan allegados al mandatario como Ignacio Ovalle Fernández, exdirector del Segalmex, y Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad y cercano a Rocío Nahle, la más fuerte aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz que como secretaria de Energía encabeza el sector energético.

Si el funcionario aludido no captaba el mensaje o se resistía a tomar ipso facto esa decisión, entonces el gobernador en turno se encargaba de hacer efectiva la instrucción presidencial, en su calidad de jefe político.Pero ahora las reglas del juego parecen haber cambiado con la Cuarta Transformación. Anteayer, por ejemplo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal de la Secretaría del Bienestar –quien también aspira a la gubernatura y ha cuestionado a Cisneros por la opacidad y derroche de recursos en su autopromoción–, al criticar la difusión de una fotografía en la que aparece Nahlecon funcionarios y políticos estatales de la 4T, declaró que "muchos no entienden que ya cambiaron las cosas (...) y quisieran regresar a la antigüita".

"Hay que entender bien qué está pasando para decirlo en español. El viejo régimen acostumbraba que había dedazo y lo instrumentaba un Presidente (de la República); en el caso de los gobiernos estatales, el Gobernador quería decidir quién iba a pasar; y hoy no, ya cambiaron las cosas, muchos no lo entienden, muchos quisieran regresar a la antigüita, pero ahora no, ahora el propio Presidente, para seguir los trabajos de la transformación, que es lo que estamos empeñados, hay un proceso que será el pueblo quien decidirá", respondió Huerta al preguntársele si había sido invitado a Coatzacoalcos a tomarse la foto en casa de la secretaria de Energía, en la que sólo aparecen los titulares de la Sefiplan y de la SEV, José Luis Lima Franco y Zenyazen Escobar García; el subsecretario de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero, y el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso local.

¿Será entonces que la pelota sigue suelta en la sucesión estatal, pese al espaldarazo que Claudia Sheinbaum, la más fuerte aspirante presidencial de Morena, le dio a Nahle en Coatzacoalcos y en Catemaco en diferentesvisitas que hizo la exjefa de Gobierno de CDMX al sur de Veracruz?

¿Por eso es que Cisneros se niega todavía a declinar por la secretaria de Energía? ¿Qué le habrá dicho su amigo Alejandro Esquer Verdugo, el secretario particular del Presidente?

