Al pie de la letra

Columna: Raymundo Jiménez

Este sábado 22, a las 21:49 horas, la policía estatal detuvo a Juan Pablo Cazarín Nieves en Juan Díaz Covarrubias, congregación del municipio de Hueyapan de Ocampo. Fue detenido en la calle Veredas Covarrubias, cerca del panteón local, porque enestado de ebriedad echó disparos al aire con una pistola vieja, pero de uso exclusivo del Ejército.

Como la infracción era del fuero federal, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado lo trasladaron y presentaron ante el representante de la Fiscalía General de la República (FGR) en la subsede de Cosamaloapan, territorio del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, lo que hizo especular que este episodio era uno más de la ruda confrontación del titular de la Segob con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Ante los comentarios que desató la detención de su pariente, el coordinador del grupo legislativo de Morena dio la cara y confirmó que Juan Pablo sí es su familiar, pero lejano.

Además, dijo que tras su detención fue dado de baja de la nómina del Congreso del Estado, donde cobraba como auxiliar.

"Sí es mi primo, pero como en quinta o sexta generación. No vamos a permitir esos actos. Y va para todos mis amigos y conocidos míos: el hecho que sean familiares o conocidos no les da el derecho de traer una pistola. Yo no cubro ese tipo de acciones, y que se aplique la justicia hasta donde se tenga que aplicar", afirmó.

El legislador mencionó que, en la región de los Tuxtlas, desde Lerdo de Tejada, San Andrés, Santiago Tuxtla, Cabada, Catemaco, Hueyapan de Ocampo y hasta Nanchital, hay más de mil personas con el mismo apellido, por lo que remarcó que él no puede responder por todos ellos.

Asimismo, reiteró que no va a tapar a nadie que haga cosas malas. "No voy a andar atrás de 500 o mil ´cazarines´ para ver si traen una pistola, y si la traen pues se tiene que someter a la justicia, ni modo, como cualquier ciudadano, no por ser familiares o conocidos míos se les va a proteger", sostuvo.

No faltó quien le preguntara si el tema se había politizado, ya que la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, incondicional de Cisneros Burgos, había salido a hablar del tema sin ser de su competencia. "Ella sabrá lo que dice, pero lo que sí pido es que se aplique la justicia para todos y todos los veracruzanos, no porque sea diputado no me van a aplicar la justicia", insistió.

Gómez Cazarín no es el primero que tiene que lidiar con un pariente incómodo. En enero de 2022 se difundió un video en el que un jefe de sicarios de "Los Cuatro Letras", brazo armado del CJNG en la Cuenca del Papaloapan, interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado deEric Cisneros–, y quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

