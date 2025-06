Zepeta, el soberbio

A finales de abril, una semana antes de que iniciaran formalmente las campañas de los 212 candidatos a las alcaldías de Veracruz, el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión amagó romper con Morena por "la falta de diálogo y la soberbia de la dirigencia" del partido guinda, que había impedido una alianza electoral en esta entidad.

El que respondió no fue la dirigente nacional Luisa María Alcalde sino el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, al expresar que el PT "es indispensable para el movimiento y no puede haber fisuras. Sí, creo que hay que buscarlos y replantear la estrategia de lucha. No hay que asumir actitudes que lesionen más la unidad, y rencontrar cualquier camino que se haya desviado en esta alianza que ha dado resultados", indicó el político zacatecano.

Por su parte, el coordinador del PT en la Cámara baja, Reginaldo Sandoval Flores, reveló en conferencia de prensa que en ese momento la relación de su partido con Morena estaba "un poco fría, congelada; no hay diálogo", porque la cúpula guinda prefirió ir en alianza con el Partido Verde en Veracruz.

Sandoval recriminó que en Morena hay "una actitud muy sobrada, se sienten todopoderosos, prácticamente invencibles y creen que no necesitan a nadie. Como no hay oposición del lado de la derecha, del conservadurismo, se voltea a ver quién hace competencia en la izquierda, es decir al PT".

Anticipó que el conflicto puede "terminar en una ruta equivocada. Ya vimos qué le pasó al PRD con sus tribus, pero estamos en proceso de transformación, vamos hacia algo novedoso, y para mantener esta ruta, se requiere mucha consistencia ideológica y política".

Recordó que Morena se ha negado a ir con el PT o impuso candidatos que estaban por debajo en las encuestas respecto de aspirantes petistas, como en la sucesión gubernamental de Durango en 2022, cuando la actual diputada federal Marina Vitela compitió por la gubernatura, aunque estaba por debajo en las preferencias del senador petista Alejandro González.

Este primer domingo de junio, la elección municipal en Veracruz les dio la razón.

De acuerdo con el cómputo final del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Ople-Ver, Morena y el PVEM –tanto en coalición como separados– triunfaron solo en 84 de los 212 municipios, cifra muy inferior a la que la lideresa nacional había pregonado en conferencia de prensa convocada la tarde del domingo tras el cierre de las casillas de votación, presumiendo que habían ganado más de 140 ayuntamientos.

El dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta no ganó ni Las Choapas, municipio del sur del estado de donde es nativo. Ahí, su candidato Oscar Reyes Guzmán, obtuvo 8 mil 414 votos, siendo superado por Jesús Uribe Esquivel, de Movimiento Ciudadano, quien sumó 18 mil 924 sufragios, más del doble del morenista.

Zepeta tampoco pudo cumplirle a Hipólito Deschamps, que le sirvió a Morena de comparsa como abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en 2024. "¿Quieres ser candidato o alcalde de Alvarado", le preguntó al expanista, quien para esta elección renunció al partido naranja para ser postulado por el guinda. Pero Alberto Cobos, apoyado por la alcaldesa alvaradeña del PVEM, le ganó por 2 mil 10 votos de ventaja: 7 mil 959 contra 5 mil 949.