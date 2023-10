Sheinbaum-Nahle: a ‘barrer’

Columna: Raymundo Jiménez

Hasta hoy, la mayoría de las encuestas anticipadas dan amplias ventajas a Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República y a Rocío Nahle para la gubernatura de Veracruz.

Por los cuestionamientos que vienen enfrentando las dos morenistas –una por los sospechosos contratos millonarios que asignó su gobierno en la CDMX, y la otra por la inconclusa refinería de Dos Bocas, cuya inversión inicial de 8 mil millones de dólares ya se duplicó–, los augurios para el país y la entidad veracruzana, en caso de que ambas ganaran las elecciones de 2024, no son nada esperanzadores. Las “Estafas Maestras” del pasado sexenio priista y casos como el de Segalmex, que ha marcado al actual régimen de la 4T, amenazan con seguir reproduciéndose porque francamente no se percibe todavía una decisión firme de acabar de tajo con los actos de corrupción.

La revista Etcétera publicó en septiembre pasado que, como jefa del gobierno capitalino, Sheinbaum pagó 432 millones de pesos por el servicio de transporte de residuos sólidos urbanos a una persona física que reportó como domicilio fiscal la calle Jerusalén número 85, Colonia del Maestro, en Azcapotzalco, donde hay un molino, una tintorería y varios puestos ambulantes, además de una taquería. Fueron 12 contratos asignados a un individuo llamado Luis Enrique Junco Ortiz.

La revista obtuvo una imagen a través de Google Maps para demostrar que el lugar no se corresponde con una empresa que pueda asumir el procesamiento de los residuos de varias estaciones de transferencia y diversas plantas de basura. Tampoco detectó vehículos de gran tamaño.

Del misterioso empresario solo encontró la referencia de que es socio de THE STAR OF SAN FELIPE TWO, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V, en Mexicali, una sociedad cooperativa para importar todo tipo de bienes y servicios. Por el Registro Público del condado de Hidalgo, en Texas, descubrió que tiene una propiedad en Augusta Drive.

Por un registro hallado en internet, del año 2001, descubrió que Junco Ortiz tenía su domicilio empresarial en Avenida 22 de Febrero número 307, en Azcapotzalco, CDMX.

Otro registro del 15 de febrero de 1996 señala que el entonces Departamento del Distrito Federal le dio un contrato de 4 millones 944 mil 640 pesos, también para transporte de desechos sólidos.

Igualmente localizó dos contratos del año 2016 por 96 millones de pesos, con la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, cuyo gobierno reportó en 2014 que gastaba mil millones de pesos para tirar la basura y que contaba con el servicio de nueve empresas. Uno de sus proveedores fue Junco, de quien Etcétera no ha encontrado fotografías en las redes sociales. Con Sheinbaum, el misterioso empresario cobró cinco veces más.

Este caso hace recordar el de Araly Rodríguez Vez, una modesta empleada de la SEV a la que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz le pagó más de 100 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Salud le concedió otros 27 de 35 contratos también por asignación directa, según denunció el diputado local Marlon Ramírez Marín, exdirigente estatal del PRI.

