Sheinbaum-AMLO: ‘encuestazo’

En su edición de ayer, el diario El Universal publicó una encuesta en la que, a ocho meses de la elección presidencial, da 30 puntos de ventaja en las preferencias electorales a Claudia Sheinbaum (50%), de la coalición Morena-PT-PVEM, sobre Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), quien sólo obtiene 20% de la intención de voto.

Por tan amplia diferencia, todo haría suponer que los comicios de junio de 2024 estarían prácticamente decididos a favor de la exjefa de Gobierno de la CDMX. Sin embargo, ni Sheinbaum ni el presidente López Obrador bajan la guardia.

Este martes, por ejemplo, al recibir de militantes y la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la constancia como coordinadora nacional de defensa de la 4T, Sheinbaum llamó a sus aliados a “no confiarse” y los exhortó a conformar comités de defensa de la transformación en todo el país, de la misma forma en que lo hace Morena.

Por su parte, en la mañanera de ayer, López Obrador no sólo desobedeció la orden del INE al mantener su posdata contra los conservadores, sino que ahora, antes de iniciar la conferencia, se le escucha leyendo: “El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, se ve en texto y se escucha en voz del mandatario, transmitiéndose solamente en el canal de YouTube de López Obrador que tiene más de 4.3 millones de seguidores, no en el del Gobierno de México o el del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) de la Presidencia de la República, cuyas audiencias son de apenas 818 mil y 37 mil, respectivamente.

Sheinbaum y López Obrador hacen bien en no fiarse de las encuestas, pues recuérdese que, en 2006, postulado entonces por la alianza PRD-PT-Convergencia, el tabasqueño inició su primera campaña presidencial con 20 puntos de ventaja sobre su paisano Roberto Madrazo, del PRI, quien iba en segundo lugar, y ambos terminaron siendo superados por el panista Felipe Calderón, que había arrancado en la tercera posición en aquella polémica contienda.

En Veracruz, en la sucesión estatal de 2018, las encuestas publicadas por los principales diarios capitalinos pronosticaban tres semanas antes de la elección un virtual empate técnico entre Miguel Ángel Yunes Márquez, de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, y Cuitláhuac García Jiménez, de Morena-PT-PES.

Sin embargo, el día de los comicios, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 44.02% de los votos, sacándole una diferencia de más de 200 mil votos al hijo del gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares, quien cometió el error de polarizar la contienda al disminuir al PRI.





