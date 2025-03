Padilla: el socio ´blindado´

En el sexenio del exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), el constructor pozarricense Fernando Padilla Farfán tenía fama de ser el Rey Midas entre el empresariado veracruzano. En la administración estatal siguiente, la de Javier Duarte (2010-2016), también del PRI, ya no le fue tan bien y se alejó de Veracruz. No se le vio en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares y luego, en 2018, quiso retornar a hacer negocios en la entidad con Cuitláhuac García, pero no logró hacer clic con el gobernante de Morena, a quien en marzo de 2019 había invitado a su fiesta de cumpleaños en su casa de campo de la ex hacienda Zimpizahua y al que, sabiendo de su gusto por el baile y la cumbia, agasajó con la actuación privada de Los Ángeles Azules.

Este sábado 15 de marzo hizo lo mismo con otros de sus invitados especiales, los líderes de los diputados y senadores de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Ambos aspirantes presidenciales reunidos por Padilla parecían sentirse tan a gusto al lado del empresario que se olvidaron de la fuerte confrontación pública que protagonizaron en diciembre pasado, cuando el tabasqueño, molesto por el recorte mínimo que los diputados liderados por Monreal habían hecho al presupuesto del Senado, exhibió al zacatecano por "negocios añejos" que supuestamente había hecho como coordinador de la Cámara alta, asegurando que había pagado, entre otros, un contrato de 60 millones de pesos por la guarda y custodia de archivos por juicios de amparo y controversias del Senado, lo que después se aclaró que sólo se habían erogado 3 o 4 millones de pesos por año durante esa legislatura del sexenio anterior.

Es obvio que Padilla Farfán será nuevamente el financiador del proyecto presidencial de 2030 de Adán Augusto, el cual ha sumado como aliado al senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien tras ser expulsado del PAN –junto con su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su suplente en el Senado– ahora pretende afiliarse a Morena, intentona que la gobernadora Rocío Nahle y sus correligionarios de Veracruz han vetado ante la dirigencia nacional, pues prevén que en cinco años el expanista buscaría ser postulado por la 4T a la gubernatura, cargo de elección popular por el que ya contendió en 2018 y perdió precisamente con Cuitláhuac García.

Padilla quedó como el único brazo financiero del tabasqueño, después de que el 28 de julio de 2023 falleciera en un extraño accidente aéreo en el puerto de Veracruz el empresario Daniel Flores Nava, quien según el medio digital Animal Político, fundó en 2011 Proyecta, una empresa que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo contratos por 196 millones de pesos y que en la primera mitad del gobierno de AMLO recibió contratos por más de 27 mil millones de pesos, un incremento de 13 mil por ciento.

La avioneta, según fuentes de inteligencia consultadas por el columnista Raymundo Riva Palacio, pertenecía a tres socios: a Flores Nava; Sergio Carmona, el Rey del Huachicol que financió decenas de campañas electorales de Morena –incluidas las de ocho gubernaturas en 2021– y el cual fue ejecutado en noviembre de ese año en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. El tercero es Padilla, el único sobreviviente.