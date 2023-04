¿Más videomontajes?

Columna: Raymundo Jiménez

Hace 15 meses, el viernes 7 de enero de 2022, miembros de la delincuencia organizada arrojaron nueve cuerpos semidesnudos, con huellas de tortura y algunos de ellos con impactos de bala, a orillas del kilómetro 118 de la carretera estatal Isla-San Andrés Tuxtla.

Dos horas después de este macabro hallazgo comenzó a circular en redes sociales un video en el que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan conocidos como "Los Cuatro Letras" acusaban directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de proteger y promover las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

En dicho video, de casi tres minutos de duración, se observaba a veinte integrantes de "Los Cuatro Letras" que tenían encañonados y arrodillados a diez civiles –presuntamente nueve de ellos serían los que amanecieron muertos ese viernes por la mañana–, a quienes les hacen confesar que son una célula del Cártel de Sinaloa, la cual es apoyada por el gobierno estatal con "armas", "vehículos" "dinero" y "drogas" para reclutar sicarios para "calentar la plaza" en la Cuenca del Papaloapan y el sur de Veracruz.

En el video, el aparente jefe de los sicarios interroga a Erick Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno–, a quien se le oye confesar que el titular de la Segob le había pedido regresar a Veracruz para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

"Mi tío me contrató hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y cinco millones de pesos para que yo reclutara a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa", se le escucha decir.

Fue el propio gobernador Cuitláhuac García quien confirmó que las nueve víctimas eran las mismas que aparecieron en el video difundido en redes sociales y cadenas de WhatsApp. Sobre Erick "N", la décima persona, manifestó sus sospechas de que no era víctima sino cómplice del grupo delictivo responsable del multihomicidio. Dos meses después, el 3 de marzo, el supuesto "sobrino" de Cisneros fue detenido e imputado por homicidio doloso calificado, en agravio de las nueve víctimas. Un juez de control le fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 11/2022.

Tanto el mandatario como su secretario de Gobierno, quien negó el parentesco con Roca Andrade, afirmaron que el video se había tratado de un montaje para desacreditarlos.Inclusive, Cisneros Burgos aseguró que él no tenía familiares ni en el gobierno ni en la delincuencia.

Este caso sale a colación por el extraño "secuestro" de Ricardo Villanueva, reporteropoliciaco del diario Presente, de Poza Rica, quien antes de ser liberado por el supuesto grupo criminal que se lo llevó –aunque las primeras versiones que circularon señalaban que se trataban de presuntos agentes ministeriales–, fue obligado a grabar un video en el que confiesa participar en actividades ilegales.

