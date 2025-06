Rosalba Hernández Hernández, como muchas mujeres indígenas de Veracruz y del país, tuvo una infancia muy difícil.

Nació en una comunidad de Chicontepec, en la Huasteca veracruzana, de donde fueron desplazados tras el secuestro de su padre, a quien un grupo armado obligó a huir junto con su familia. Creían que era el dueño de la hacienda en la que trabajaba como vaquero.

Se fueron a la cabecera municipal, donde desde muy pequeña tuvo que trabajar. A los seis años de edad laboraba en una fonda cercana a la Alcaldía. Se dedicaba a lavar platos, lo que le valió el mote de "la niña del banquito", porque por su corta estatura tenía que subirse a un banco de madera para alcanzar el fregadero.

Se volvió muy popular y se ganó el cariño de la clientela. Incluso cuenta que el presidente municipal, que no había podido tener hijos, la quiso adoptar legalmente. Pero su madre se negó y, como pudo, sacó adelante a sus ocho hijos, a los que dio sustento y educación.

En la actualidad, lo que Rosalba profesionalmente es, nadie se lo regaló. Todo lo ha obtenido con su propio esfuerzo y méritos propios, siempre motivada por su insistente madre.

En su infancia conoció y se ganó el cariño del doctor Roberto Bravo Garzón, a la sazón rector de la Universidad Veracruzana, y de su esposa, la doctora Mercedes Gayosso, a los que el gobernador Rafael Hernández Ochoa les asignó como labor extraoficial realizar trabajo social en la sierra de Chicontepec.

Sin embargo, Rosalba jamás se valió de la influencia política y académica de estos respetados personajes para lograr sus objetivos profesionales.

Cursó la licenciatura en Derecho y luego la maestría y el doctorado sin el apoyo ni la recomendación de ningún padrino, más que el acicate de su madre. Por la presión de ella concursó por una plaza académica en la UV y luego, en 2019, decidió participar en la convocatoria para una magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado. No albergaba esperanza alguna, pues no conocía al gobernador Cuitláhuac García ni tenía relación con algún influyente funcionario de esa administración estatal. Sin embargo, su mamá la animó: "si no compras boleto, ¿cómo quieres sacarte la lotería? ¡Participa, ándale!". Luego se enteró que, en cada gira por el estado, el mandatario aprovechaba para leer durante el trayecto algunos de los 400 expedientes de los aspirantes inscritos. Se sorprendió cuando le comunicaron por teléfono que era una de las elegidas.

Actualmente es magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado y se registró como candidata en la elección judicial local para continuar en el mismo puesto. Hasta la noche de este lunes sumaba alrededor de 120 mil votos, 10 mil más que su más cercana seguidora. De confirmarse su ventaja, sería la próxima presidenta del TSJE.

Están intentando desacreditar su cantado triunfo, al insinuar que se lo debería al próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, con quien, en efecto, ha tenido relación por su activismo en favor de los grupos indígenas. Pero, si eso fuera cierto, el abogado mixteco habría ayudado más a su gran amigo José Hernández Hernández, el hermano de Rosalba que contendió por un cargo en la judicatura federal y que lamentablemente perdió.