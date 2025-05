EU frena especulaciones

A diferencia de las tragedias de navegación aéreas, marítimas y de transporte colectivo que han ocurrido en México –verbigracia el caso de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, con saldo de 25 muertos hace cuatro años, o los avionazos en los que fallecieron exsecretarios de Gobernación, gobernadores, líderes partidistas o empresarios vinculados a grupos políticos, como por ejemplo el del director general de Proyecta, Daniel Flores Nava, amigo cercano del exprecandidato presidencial de Morena, Adán Augusto López, cuya aeronave tipo Cessna 650, con matrícula XB-VFJ, se desplomó sorpresivamente la noche del viernes 28 de julio de 2023, apenas cinco minutos después de haber despegado del aeropuerto de la Ciudad de Veracruz–, en Estados Unidos las autoridades de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunciaron ayer que un primer informe preliminar sobre el choque del Buque Escuela "Cuauhtémoc" de la Secretaría de Marina del gobierno mexicano que se impactó la noche de este sábado contra el puente de Brooklyn en Nueva York y que dejó dos muertos y más de 20 heridos, estará listo en un período de 30 días, pero que el informe final y las pesquisas sobre este incidente tardarán de uno a dos años.

Ante los medios de comunicación, los expertos de la NTSB describieron detalles del impacto, el cual terminó con un saldo de dos cadetes muertos: la xalapeña América Yamileth Sánchez Hernández, alumna de la Heroica Escuela Naval Militar, de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, y el oaxaqueño Adal Jair Marcos, quien ya había alcanzado el rango de marinero. "En 5 minutos pasó todo", dijo Michael Graham, líder de la investigación.

Sobre las causas del choque del Buque Escuela "Cuauhtémoc", los investigadores no quisieron especular sobre ello. Graham aseveró que harán un análisis del navío, así como la recopilación de evidencia.

Informó que aún no han tenido la oportunidad de interrogar al capitán ni a algún integrante de la tripulación, pero que lo harán. Además, destacó que han tenido contacto con el gobierno mexicano "No vamos a empezar a especular con causas probables. No hemos recabado la evidencia suficiente", señaló.

Entre las acciones, las autoridades estadounidenses han formado equipos para la investigación, quienes trabajan en operaciones náuticas, ingeniería marina, ingeniería de puentes, factores de supervivencia y registradores.

Entrevistada este domingo durante una gira por Baja California Sur, la presidenta Sheinbaum condenó el "uso político" de esta tragedia, y cuando le comentaron que se hablaba "de una falla", la mandataria respondió: "Hasta que no se realice la investigación no podemos saber", pero aseguró que "fue un accidente". Ayer, reveló que la Marina Armada de México ya tiene sus propias "hipótesis" pero que éstas no se harán públicas hasta que concluyan las demás investigaciones que realizan las autoridades de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, publicó anteayer en redes sociales una tarjeta con membrete oficial y un moño negro, donde lamentó el percance y garantizó que habrá "total transparencia y responsabilidad" en la investigación.

Sin embargo, la familia de América Yamileth, particularmente su tía abuela María del Rosario Hernández Juárez, reclamó: "exigimos justicia, si hubo fallas de la Marina de México o de Estados Unidos, que no quede en el olvido", publicó ayer el diario La Jornada.