El polémico Fidel

Ni su hijo Javier ni su sobrino Edgar Herrera –uno, secretario de Organización del CEN del PVEM, y el otro encargado de la dirigencia estatal del partido del tucán–, parecen haber heredado la inteligencia, cautela y el pragmatismo que a lo largo de su exitosa trayectoria política siempre caracterizaron al tenaz exgobernador Fidel Herrera Beltrán.

Basta ver cómo, después de fallecido, lo han expuesto al repudio y escarnio de líderes y militantes del partido dominante del cual… ¡se dicen “aliados”!

El pasado lunes 5 de mayo, la gobernadora Rocío Nahle, a pregunta expresa de los reporteros, declaró que “me está reportando Ricardo Ahued (el secretario de Gobierno) que ayer la familia pidió que en los siguientes días, no sé qué día, se puedan presentar sus cenizas en un acto protocolario en el Congreso local, eso lo va a decidir el Congreso, porque de mi parte lo único que yo les puedo decir es que fue un exgobernador de Veracruz y falleció lamentablemente, ya extendimos las condolencias a su familia…”

Por su parte, la diputada morenista Tanya Carola Viveros, presidenta de la mesa directiva del Congreso local, le echó la papa caliente a su camarada Esteban Bautista, quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los representantes de todas las fracciones partidistas que tienen derecho a voz y voto, con excepción del PRI, el partido de Herrera Beltrán, cuyo diputado Héctor Yunes Landa no tiene decisión ya que el tricolor sólo obtuvo dos curules y por la vía plurinominal.

Viveros Cházaro dijo no tener conocimiento de la solicitud de la familia del exgobernador e “invitó” a los reporteros que preguntaran en la Jucopo, que es la que “va a decidir eso”.

“Una no debe hablar mal, sobre todo que es alguien que ya no está, hay que guardar respeto, que la familia debe estar pasando su duelo, y no quisiera yo faltarle a nadie, pero desde luego que no sería algo que quisiéramos que ocurra en el Congreso”. Sin embargo, la legisladora dejó la responsabilidad a los coordinadores de las bancadas, confiando en que sus pares tomarán una decisión de altura. Pero puntualizó que, “rendirle honores, no creo que sería prudente”.

Igual postura asumió el diputado Bautista Hernández, quien, como alcalde de Tatahuicapan, en la sierra sureña de Soteapan, recibió apoyo político, material y financiero de Fidel Herrera como gobernador. El actual presidente de la Jucopo confirmó que este domingo llegarán las cenizas del exmandatario veracruzano a la sede legislativa, precisando que será un acto póstumo en su memoria, pero que de ninguna manera se tratará de un “homenaje”. Y prometió hacerlo público “para quienes gusten ir a despedirlo”.

¿Por qué el diputado federal Javier Herrera expuso a su padre a este desaire de sus “aliados” de Morena? ¿Y por qué en el recinto del Congreso del Estado cuando Fidel nunca quiso contender por una diputación local, sino que fue cuatro veces representante por tres diferentes distritos veracruzanos ante el Congreso de la Unión?

Como exmandatario estatal, lo más lógico era que sus cenizas fueran llevadas a la sede del Poder Ejecutivo, donde si la gobernadora Nahle no quisiera estar presente en el acto póstumo, bien podía ser representada por su secretario de Gobierno, muy allegado a Fidel y a su fallecida esposa Rosa Borunda.