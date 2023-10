Duarte, ‘abogado’ de Nahle

Columna: Raymundo Jiménez

Ha llamado la atención que hasta el exgobernador Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la CDMX, se ha solidarizado con la morenista Rocío Nahle, cuyos detractores externos y adversarios internos continúan descalificando a la secretaria de Energía oriunda de Zacatecas porque, en su opinión, no está habilitada legalmente para gobernar Veracruz ya que no nació en esta entidad ni es hija de padres veracruzanos, tal como lo estipula la Constitución Política local.

Ayer, a través de sus redes sociales, el expriista aclaró que Nahle sí puede contender por la gubernatura de Veracruz porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se lo permite por cumplir con la residencia mínima de 5 años que exige el artículo 116 de la Carta Magna federal a los que no nacieron en la entidad que pretenden gobernar.

“En el caso de obtener la victoria, ella no sería la primera gobernadora que no nació en Veracruz, existen ejemplos conocidos como son los de Don Fernando Gutiérrez Barrios, Patricio Chirinos Calero o Miguel Alemán Velazco, quienes fueron espléndidos gobernadores”, posteó en redes sociales Javier Duarte.

Duarte de Ochoa puntualizó que su publicación fue solo para aclarar las dudas que tienen algunos veracruzanos respecto a la participación de Nahle en la contienda interna de Morena por la gubernatura de Veracruz.

Sin embargo, su oficiosa explicación ha sido aprovechada por los malquerientes de la todavía titular de la Sener para seguirle atizando, pues han vuelto a reciclar los señalamientos que hace seis años hizo el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de recibir dinero del expriista.

A finales de agosto pasado, cuando AMLO señaló en su mañanera a Yunes por el millonario desfalco del ISSSTE, circuló en redes sociales un video en el que el panista lo acusaba así en 2017: “Ya salió López Obrador con otra locura. Ahora dice que tienen una carpeta azul con denuncias presentadas en mi contra ante la PGR. Pues sí, son denuncias que presentó su amigo (Javier) Duarte. Las dio a conocer a través de El Universal. López Obrador ya no niega su relación con Duarte, ahora le sirve para atacarme, seguramente lo hace porque recibía dos millones y medio de pesos mensuales en ‘efe’, en efectivo. Duarte se los daba a López Obrador, y hoy quiere cubrirse diciendo que yo estoy denunciado. ¡No, López Obrador, eres un corrupto y tú lo sabes! Sabes perfectamente bien que mientras yo denunciaba a Duarte y lo llevaba a la cárcel, que es donde está hoy, tú recibías su lana cada mes y la querías seguir recibiendo, por eso estás enojado conmigo. Eres un corrupto, y para que no se les olvide ahí le tengo este videíto con Eva Cadena, que es tu representante, no le has quitado el cargo, no le has quitado el título, y es tu representante para recaudar, López Obrador. Reconócelo, reconoce tu responsabilidad y no culpes a una mujer, es un acto de cobardía”.

Eva Cadena, coincidentemente, era del grupo de Nahle.

