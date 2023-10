Rocío Nahle se va de SENER por la puerta grande

One.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio muy buena salida a Rocío Nahle García, a quien reconoció su empeño como secretaria de Energía, empoderándola como una funcionaria de primer nivel, mujer extraordinaria que logró en 5 años construir una refinería en tiempo récord, obra emblemática de la 4T. Rocío Nahle se va por la puerta grande dejando muy en alto el trabajo realizado en Dos Bocas.

En Veracruz la aún secretaria de Energía va arriba en las encuestas a la gubernatura, muy por encima de Miguel Ángel Yunes, de sus niños Miguelito, Fernandito, inclusive de su nuera la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira y del eterno candidato del PRI Francisco Yunes Zorrilla; hasta ahorita la preferencia de los veracruzanos es Morena.

Quien se quedó con el bate al hombro es Sergio Gutiérrez Luna, mucho ruido y no le alcanzó el argumento "El único veracruzano soy yo" para aparecer en la encuesta de MORENA en Veracruz, pero sus adoradores dicen que mantienen la esperanza que la influencia y amistades que mantiene Gutiérrez Luna en el Comité Nacional de MORENA lo metan en la boleta; eso está cañón porque Manuel Huerta Ladrón de Guevara no es un huesito fácil de roer y no hay que quitarle el mérito que desde antes y desde que inició el proyecto del partido MORENA ha trabajado junto al Presidente y en los programas sociales en el Estado, Sergio hay que ser realista su trayectoria artística no le da contra Huerta Ladrón de Guevara.

Se les acabó el veinte a Marcelo Montiel Montiel y sus esbirros quienes inflaron a Sergio Gutiérrez y ahora están descubiertos, la gente del triple ´M´ se incrustaron en los dos bandos de Morena, Nahle no se puede confiar del grupo marcelista, se le recuerda que en el pasado tras bambalinas la difamaron, maltrataron a su familia con el único fin de desprestigiarla, en los dos casos solo gastaron saliva y no consiguieron hacerle ´Nada´ por el contrario arrasó en la elección, ahora Rocío Nahle García, los deja con un palmo de narices y será la próxima gobernadora de Veracruz.

En Nanchital sigue la mata dando

Two.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo clarito que no van utilizar la fuerza pública contra la gente de Nanchital, los ciudadanos se tranquilizaron sin bajar la guardia y siguen con el plantón en el terreno donde se está construyendo el Relleno Sanitario.

¿Qué dice la alcaldesa Esmeralda Mora? pues nada, sigue en su mundo de caramelo y a sus asesores se les ocurrió hacer un estanque para peces ¿Cuántos millones costará la magna obra? La gente de por sí está que trina por el Relleno Sanitario y ahora con esta construcción horripilante de círculos de concreto le viene a dar el tiro de gracia a la alcaldesa, los ciudadanos señalan que son piletas para almacenar agua, los artífices de esta aberración se quedaron sin cerebro con el diseño del laberinto rústico, para rematar no tomaron en cuenta los espacios para quienes utilizan sillas de ruedas. Nanchital tiene otras prioridades en obras, existen calles llenas de baches, el parque luce sucio y abandonado, maleza por todos lados, el Ayuntamiento en penumbras por falta de alumbrado, falta pavimentar algunas colonias, entre otras necesidades que tiene la población; con estas obras es de relumbrón como la playita.

Dos meses de Patricia Islas y las calles siguen rotas

Three.- Hace dos meses que entró al relevo Ramona Patricia Islas Sister, como directora de Obras Públicas en Coatzacoalcos y es la fecha que siguen las calles todas destartaladas y llenas de escombros por toda la ciudad; que les pasa a todos estos funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento que no se aplican, la mayoría son apáticos, flojos y no desquitan el salario que les pagan, han pasado los días y no pasa nada nuevo, todo sigue en total abandono, échenle ganitas.

Arturo Delgadillo Medina, fue tremendo flojonazo, Patricia Islas, muchos pusieron expectativas altas porque la presentaron como una lumbrera, ingeniera civil por la Universidad Veracruzana (UV), maestra en la construcción por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y de refilón su ultimo cargo de jefa del módulo regional de Invivienda. La cosa es que tantos títulos al parecer son de adorno porque Islas Sister en dos meses en el cargo no ha sido capaz de ordenar a su gente que pongan ni una plasta de concreto en las despeltradas calles de la ciudad. A propósito de vacas pintas, será verdad que la tesorera tiene sus días contados y próximamente le darán las gracias por su participación, el relevo asegura está en la puerta y es una damita que se coló como la humedad.

