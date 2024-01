Eric Cisneros sigue con las manos metidas en Veracruz

One.- Mientras Eric Cisneros, tenga a sus incondicionales metidos en los cargos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Fiscalía, control de jueces, el señor sigue teniendo el control del Estado, no se ha ido del todo, ni está dormido, sigue bien despierto operando desde la penumbra y ayudando ahora a sus mejores amigos que están del otro lado para desbarrancar la candidatura de Rocío Nahle García, eso revelan fuentes desde Palacio de Gobierno, quienes dicen que existen señales claras de la intervención de Cisneros Burgos .

Eric Cisneros, en sus redes sociales solo se ha dedicado a congraciarse con Rocío Nahle, en mentiroso arrepentimiento y promueve sus recorridos de precampañas por los municipios, posteando los boletines de prensas de la candidata, el último que retoma Cisneros Burgos es la visita al Uxpanapa, donde por cierto se integró a las filas un alcalde panista que abrazó las siglas de Morena. Uno más que se le va a Pepe Yunes.

Así que como dice el dicho ´El enemigo sigue en casa´, no se ha ido del todo, es infantil que algunos piensen que porque Eric Cisneros está desaparecido en el mapa veracruzano y no ha dado la cara después de su fallida campaña, no está operando, quienes lo conocen saben muy bien que no va a quedarse con el golpe, el hombre es detonador del fuego amigo y algunas sorpresas que se están dando como la de los Transportistas, dicen que trae su sello; muchos que lo conocieron más de cerca saben que la simulación es su mejor arma por eso está jacarandosamente fingiendo desde la clandestinidad el apoyo desmedido en sus redes sociales a Rocío Nahle García. Como dicen en mi pueblo "Que se lo crea su abuelita".

Líderes petroleros deberían poner sus barbas a remojar

Two.- Líderes de las 36 secciones petroleras deberían de poner sus barbas a remojar y reflexionar lo que acaba de pasar con Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, quien llegó a ser un poderoso secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; claro después de Ramón Hernández Toledo, Don Moncho, seguro que es el primer lugar de todo a todo.

Fueron más de 26 años disfrutando de la vida de magnate, todo el mundo lo tenía a sus pies, rodeado de mujeres bellas, todos los lujos inimaginables los disfrutó Víctor Kidnie, pero el mundo da muchas vueltas y hoy es un empleado más de Petróleos Mexicanos en las plataformas, uno de sus compañeros de dormitorio en altamar dice que Kidnie, en estos momentos les está oliendo las flatulencias a varios de ellos y que no es a propósito, si no que la comida que consumen y que muchas veces le pidieron que mejorara y no les hizo caso, a muchos les producen molestos gases. Cuanta humillación ha tenido que aguantar Víctor Kidnie quien tiene 62 años y bien podría irse jubilado, pero la ambición es más grande y quiere volverse a reelegir en la 47, falta que lo deje la cúpula gremial quien lo agarró de ejemplo para mandar claro mensaje a otros en el poder de que no van a permitir corrupción (Si, aja), si volviera a vivir Carlos Romero Deschamps, se vuelve a morir, con tanta hipocresía.

Por eso los 36 líderes sindicales no están exentos de que los bateen y muchos de ellos están en la cuerda floja y por eso mejor que se bajen de su nube y traten bien a los trabajadores petroleros porque al final de cuentas esa es su fuerza; deben de estar alcanzables para los trabajadores, recibirlos, tener un acercamiento con cada uno de ellos que lo solicite, pero su proceder sigue siendo autoritario y no reciben a sus agremiados en sus oficinas. En la Sección 11 siguen las anomalías y permitiendo los cobros indebidos a quienes se van a basificar, Doña Lucy sin tantitos escrúpulos de 10 mil pesos, ahora ofertaron el papeleo a 5 mil pesos que debería de ser un servicio gratuito debido a los miles de millones de pesos que los transitorios aportan por conceptos de cuota sindical. No hay plazo que no se cumpla y para muestra Don Víctor Kidnie.

Piden alumnos que le devuelvan sus instrumentos robados

Three.- Lo único bueno que controla los vicios y la vagancia, es la música y por eso la mayoría de los médicos especialistas recomiendan que los niños desde temprana edad los padres los metan a aprender algún instrumento musical. Es muy lamentable que a la Orquesta Sinfónica de Secundarias Técnicas de la Zona 19 le fueran robados sus instrumentos por los amantes de lo ajeno.

Son 10 violines nuevos, con un valor de 16 mil pesos y piden a la población en general no comprarlos en el mercado negro y que los ladrones se toquen el corazón y los regresen para que los alumnos puedan seguir tocando la música clásica con la Orquesta Sinfónica de las Secundarias Técnicas Zona 19 en su representación de Villa Allende.

Seguimos en la ciudad con las apestosas aguas negras por varios puntos de las calles del centro y colonias, nadie dice esta boca es mía y los ciudadanos cada día que pasa es más casual brincar los charcos pestilentes, que de seguir así la cosa al ratito el olfato se va a acostumbrar y se pensará que el fétido olor es Chanel número 5.

