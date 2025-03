Pedro Miguel Rosaldo ´trabajaré en unidad y a ras de suelo´

Como lo dimos a conocer hace unos días, Pedro Miguel Rosaldo García, es el elegido por el partido de Morena para ir como candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos. En rueda de prensa en el Hotel Enriquez, Pedro Miguel hizo un llamado a la unidad y volvió a recalcar que todos son bienvenidos al equipo guinda. Sobre la problemática que existe en la ciudad y ejidos, dijo que lo que se ve no se juzga, conoce la problemática que existe para sacar adelante la ciudad.

Pedro Miguel Rosaldo García, en su primera incursión pudo medir las aguas y ver quiénes van a estar apoyándolo en la próxima batalla electoral rumbo a la presidencia municipal; Rosaldo se mantuvo sereno, prudente con sus palabras, emocionado del momento que está viviendo como candidato de Morena, ya que este joven político nació dentro de la izquierda mexicana y en sus manos tiene la gran oportunidad de gobernar bien y lograr la gran trasformación que tanto necesita Coatzacoalcos.

Pedro Miguel Rosaldo García, nació el 11 de noviembre en Coatzacoalcos, Licenciado en Derecho en la Universidad de Xalapa, licenciado en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Querétaro; Master en Finanzas por la Universidad Autónoma de Barcelona, una especialidad en Dirección Financiera por University of Chicago y otra más en AD-2 IPADE Business School; parte de su formación profesional, ha realizado cursos, diplomados, adscritos a la secretaria de la Función Pública, en temas de geopolítica y presupuestarios; doctor en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Pedro Miguel ha trabajado en varias empresas en la zona y en 2019 fue director general de Investigación Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos en la Secretaría de Energía. En 2024, fue designado como Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo de Veracruz y en estos momentos consolidando su carrera política siendo el candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos.

Por otra parte, hay quienes se llenan la boca al decir que la gente no conoce a Pedro Miguel Rosaldo, hay que recordarles a varios que ladran por ahí, que este joven desde niño ha sido parte de la izquierda junto con su padre el Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, con el que ha recorrido muchas veces las colonias y ejidos de Coatzacoalcos, por lo que conoce todo el territorio a fondo. Mientras quienes andan de contreras y ´Madre Ardiendo´ en estos momentos estaban en el PRI, recibiendo beneficios y con el tiempo que vieron el barco hundirse saltaron a Morena; Puerto México es una ciudad pequeña, la mayoría de sus habitantes se conocen y por lo tanto, ¿a quién quieren engañar con eso que son socios fundadores? Contados con la mano son quienes quedan de esa camada que caminó, sudó las talegas para que el partido guinda fuera lo que hoy es. Pedro Miguel Rosaldo García, no es ningún improvisado y por eso fue elegido.

Regidores pintaron su raya con Pedro Miguel Rosaldo

Quienes pintaron su raya y no asistieron al llamado de unidad que convocó Pedro Miguel Rosaldo García, fueron los regidores morenistas, Ángel Echeverria, Enrique Villegas, María Sandra Colins, Carmen de Jesús Ramos, Mayra Gutiérrez, ¿Cuál será el pretexto o condición que quieren imponer? Según se dice quieren seguir dentro del presupuesto dejando a recomendados y familiares en regidurías, Mayra le tira a la Agencia Municipal, que descaro cuando han sido nefastos servidores de la nación. Todos sin excepción alguna han sido grises y ahora traidores.

Es extraño que Enrique Villegas, le hiciera el fuchi a la unidad, cuando quienes mueven el partido le han dado tanta jugada, ahorita es un flamante regidor y suplente de la diputación federal; Sandra Collins, al parecer todavía trae la bilirrubina alta, porque se dice que ella pensaba que sería la mera, mera, en SEDESOL y pues no, la señora tiene que terminar su periodo como becaria en el ayuntamiento. Estos funcionarios no aprendieron nada, mordieron la mano de quien les dio la oportunidad de hacer un gran trabajo, en la vida no se puede perdonar la traición y mucho menos ser desleales.