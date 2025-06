Por Ana Isabel Cruz Hernández

Columna: A la One, Two, Three

Pedro Miguel noqueó a sus contrincantes en las urnas

Pedro Miguel noqueó a sus contrincantes en las urnas One.- Pedro Miguel Rosaldo García, es el gran ganador en esta contienda electoral, el pueblo de Coatzacoalcos nuevamente respaldó al partido de Morena dejando bien noqueado en las urnas a sus contrincantes, hay que recalcar que el abstencionismo fue el enemigo a vencer y pese a todos esos detalles los morenistas se levantaron el pasado domingo con la victoria. Miguel Rosaldo desde el primero de enero del 2026 comenzará su responsabilidad dentro del ayuntamiento, durante su administración como alcalde le tocará demostrar que tan bien preparado está para gobernar y su principal reto es revertir la percepción que tiene la ciudadanía de los malos gobiernos y para eso tendrá que trabajar sin que exista un mañana para sacar al ´buey de la barranca´ donde se dice está estancado el municipio. Hay que puntualizar que la gente ya no quiere seguir escuchando la trillada frase ´Amor con amor se paga´, lo único que reclama el pueblo de Coatzacoalcos es que el presidente municipal trabaje y cumpla todos los proyectos y retos que anunció en campaña, para que los ciudadanos puedan ver una verdadera trasformación y modernización de la ciudad. La gente en las colonias volvió a respaldar el triunfo de Morena a pesar de todos los reclamos que a su paso recibió el ahora ganador. Rosaldo García, en su caminar se ganó a pulso la confianza de la población y por eso tiene un compromiso muy grande que cumplir y por lo tanto no está permitido fallarle a sus conciudadanos. Pedro Miguel Rosaldo García, sin dudarlo es uno de los alumnos más avanzados de la gobernadora Rocío Nahle García, de quien aprendió a trabajar a ras de suelo, por lo que no será un alcalde burócrata calienta silla dentro del palacio municipal, su manera de gobernar será diferente, cercano a la ciudadanía, con sensibilidad y equidad para realizar grandes proyectos con sentido social que beneficie a la gente de a pie; quienes integren su gabinete saben perfectamente que tendrán que echarle toda la carne al asador, el municipio no está para seguir manteniendo gente perezosa, ahora si tendrán que desquitar lo que les paguen y esto incluye a los regidores que siempre se han caracterizado por ser unos holgazanes, recaudadores de sus bolsillos, esperemos que este gobierno se sacuda la flojera. Morena y sus actores políticos si quieren seguir dentro del poder, tendrán mucho que trabajar y cambiar su manera de proceder, terminando de una vez con la simulación y entrarle de lleno a resolver todos los problemas que aquejan al viejo Puerto México. ¿Quién fue el benefactor del ´Gallo sin espolón´? Se rumora que el gran benefactor del ´Gallo sin espolón´ fue nada menos y nada más que Marcelo Montiel y Joaquín Caballero quien aseguran jugó a dos bandas, con los morenos y MC; serán peras o manzanas, estos personajes nunca se han caracterizado por ser gente de fiar, ellos velan por su conveniencia llevándose entre las patas a quien sea. Marcelo Montiel, agazapado en su rancho dizque fuera de la política muchos aseguran que operó a distancia y que a través de su ahora mejor amigo Jesús Moreno y otros conocidos marcelistas le doraron la píldora al ´Gallo sin espolón´, jurándole y perjurándole que ganaría de calle la elección, pero este personaje hechizo por los naranjas solo ganó el camino para su casa. Los operadores de Chucho Moreno, se dijo que por un pelito de rana güera mero les caen en la movida y en la compra de votos en las colonias del poniente de la ciudad. Jesús Moreno no fue buena adquisición para MC, muchos que conocen su trayectoria auguraron desde su entrada que era ave de mal agüero y que el candidato perdería la elección, dicho y hecho, así sucedió, ojo de loca no se equivoca. Sandra Collins como se atrevió a promocionarse Hay quienes no aprendieron y ni aprenderán, doña Sandra Collins regidora en este período vacacional dentro del ayuntamiento de Coatzacoalcos, como se le ocurrió o mejor dicho como se atrevió a promocionar su imagen en redes sociales en plena campaña, ella como coordinadora su trabajo era destacar los atributos y talentos del candidato de Morena, por si no lo sabía la señora Collins éste no era su momento para salir a lucirse y que hablaran bien de ella. ¿Cuál era el fin de querer sobresalir? ¡Que la voltearan a ver! quienes toman las decisiones y reparten los cargos conocen a fondo a cada ser que deambula por los pasillos morenistas, así que no era necesario tanto cuento para enredar a quienes ya la conocen y saben de qué pie cojea. No se puede descartar que antes de llegar a la silla donde está sentada repartió varias comida a la gente, pero una vez que logró el objetivo (regiduría) ´adiós Nicanor´ y hizo a un lado la buena obra y como todos sus compañeros ha sido gris su desempeño ante los ojos de la ciudadanía de Coatzacoalcos.



Más columnas