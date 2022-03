2024. Julen, Yunes y Gutiérrez Luna

Columna: En la mira

Marzo 28, 2022, 07:45 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Marzo 28, 2022, 07:45 a.m.

Este fin de semana dos aspirantes se dieron cita en la conurbación Veracruz-Boca del Río. Saben que esta zona representa una buena parte del electorado que define un triunfo en cada proceso para renovar la gubernatura.

Y digan lo que digan dos de ellos, se aparecieron, se lucieron y se proyectaron en los reflectores para ser incluidos en la opinión pública. Se trata del morenista y diputado federal, Sergio Gutiérrez y el senador, Julen Remetería.

Ambos no la tienen fácil, pues en el seno de sus respectivos partidos, tendrán una lucha titánica en busca de la candidatura, pues otros actores parecen tener todas las de ganar, pero están sin duda haciendo lo suyo.

Y fue muy coincidente que este sábado ambos aparecieran, uno, Gutiérrez, en Veracruz, municipio del clan Yunes del PAN; y otro, Remetería, en el vecino Boca del Río, aunque del mismo bunker pero que al menos no está gobernado por la familia.

En su predestape, aunque no quieran parecerlo, el senador Julen ahora aborda un discurso enfocado a la sociedad y sus necesidades y en el evento del hotel costero, el panista pidió a quienes gobiernan y busquen cargos de representación que asuman la obligación de conocer a profundidad los deseos, cómo piensan y qué necesita la gente, con la finalidad de entenderlos mejor, si se quiere corregir el rumbo del estado.

El coordinador de los senadores azules, presentó al consultor antropológico de partidos políticos y gobiernos locales de México y Chile, José Pablo Camarena Sánchez, en la conferencia "México Sociocultural, Nuestra gente más allá de la política".

Por cierto de lo rescatable de este joven personaje, fue el desglose de un estudio de la clase media desde un punto de vista antropológico y un análisis "de las cosas que todas las personas en México deberíamos saber para entender la vida diaria".

En el evento se vieron priistas, panistas y perredistas. Cuentan que el mismo Julen bromea que "un voto es un voto" del color que salga para su causa.

SERGIO, EL OTRO ASPIRANTE

Y por si algo le faltara a la ebullición política, el líder de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez sostuvo en Veracruz puerto, a la misma hora que Julen, otro evento al tomar protesta a la directiva del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz presidida por Rafael Perea Pitalúa, en el recinto de la Reforma.

En el recinto de índole juarista, sabedor que es el pie al calce de las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo Gutiérrez Luna.

Pero los bien informados cuestionaron también si estará enterado Mario Delgado, dirigente nacional de morena, que su pupilo se reunió el fin de semana con Miguel Ángel Yunes Linares en una residencia de un destacado líder de Movimiento Ciudadano.

Y es que a pesar de haberse ocultado durante varios meses incluso desde el inicio del gobierno de Morena en Veracruz, Yunes reapareció este fin de semana; el domingo en una carrera deportiva al lado de su hijo, el ex alcalde Fernando Yunes, en una burla no solo a quien gobierna el país, sino a quienes se rasgan las vestiduras en el gobierno estatal contra el yunismo pero que por alguna razón no proceden en su contra. Y más aún con las acusaciones en su contra, una burla para los veracruzanos.

Y si esto fuera así, entonces Mario Delgado deberá explicar a López Obrador estas cercanías con alguien que se colmó de agredir a AMLO en plena campaña donde por encargo de Miguel Ángel Yunes hasta le tiraron de huevazos en Huatusco.

A sabiendas de ello, se cuestionan morenistas y panistas, por qué se le permite a Gutiérrez este tipo de encerronas con los enemigos de AMLO al igual que con su guía político Dante Delgado.

Es probable que el diputado esté cayendo en los encantos de Dante y por supuesto, ahora de su aliado Yunes Linares.

MUY EN CORTO

APRETAR EL CINTURON, ORDENA SEFIPLAN. Hace algunas semanas el subsecretario de Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, mandó a traer a todos los titulares de las unidades administrativas tanto de las dependencias estatales como de los Organismos Públicos Descentralizados.

Y ahí en esa reunión el mensaje fue muy claro en el sentido de que estaban prohibidas las ampliaciones presupuestales por lo menos en el primer semestre del año.

La razón es que en ese lapso el Gobierno de Veracruz estaría desembolsando muchos millones de pesos para pagarle a los ayuntamientos el dinero que les "quitó" la Sefiplan en el sexenio de Javier Duarte.

De hecho ya hubo unos pagos a los municipios que fueron ineludibles, pues el "dos" de Finanzas les recordó que tenían que acatar el fallo que al respecto hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así que la recomendación de Eleazar Guerrero fue hacerle otro "agujero al cinturón" porque no habrá margen de maniobra para apoyarlos.

Ya se imaginarán la cara con la que salieron del auditorio de Sefiplan los administrativos, pues la austeridad va a continuar.