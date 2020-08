Zonas marginadas de Veracruz, sin clases virtuales; distribuirán cuadernillos

En Veracruz el 40% de los maestros no podrán impartir clases de manera virtual en el ciclo escolar 2020-2021, debido a que sus zonas de adscripción están en comunidades marginadas, por lo que será a través de cuadernillos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como se continúen las actividades.

"Los cuadernillos son la única alternativa que tenemos para que no se pierda el ciclo 2020-2021... ni la radio muchas veces funciona, es la que aprovechamos para llegar a comunidades apartadas, hay lugares donde ni siquiera la señal de radio existe, hay señales de radios comunitarias que sí y los cuadernillos que se estarán aprovechando", explicó Tania Cruz Santos, diputada federal por el Distrito XI.

Si bien en la entidad, por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no habrá clases presenciales hasta en tanto no se cambie el color a semáforo verde, éstas continuarán de manera virtual, sin embargo, no todos los padres de familia ni en localidades se cuentan con dispositivos electrónicos, o por lo menos acceso a internet o telefonía celular.

"Le verdad no tengo la cantidad exacta (de maestros en esas condiciones), hay comunidades que no están marginadas, entonces es como un 40% a las que hay que llegar con cuadernillos, los cuadernillos que se hicieron por parte de la Secretaría (de Educación Pública) se están distribuyendo", indicó la legisladora.

Cruz Santos lamentó que desde administraciones pasadas no se destinaran correctamente los recursos para fortalecer la infraestructura digital educativa, por lo que añadió que se hace un esfuerzo grande para evitar que los alumnos se queden sin estudiar a consecuencia del aislamiento provocado por la pandemia de Covid-19.

"Vale la pena seguir sumando todos los esfuerzos y que la gente que pertenezca al sistema de educación se siga sumando... sé que hay diálogos con los sindicatos... hay muchos cambios que se van a hacer para mejorar", expresó Tania Cruz quien añadió que ya se exhortó a las secretarías de educación de los estados a no hacer cobros de inscripción, ya que no habrá clases presenciales.