Indira y Yunes visitan al PRD en Coatzacoalcos; evaden al PAN

Pese a ser emanados por la alianza PAN-PRD, ni la senadora Indira Rosales San Román; ni el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, visitaron a sus homólogos del Comité Directivo Municipal de Coatzacoalcos, sino que acudieron a las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque a decir de Edgar Brito, no hay división, sino que no coincidieron las agendas.

Lo anterior fue constatado en la página de Facebook Vive PRD Coatza, con fecha del domingo 28 de marzo, en la que el alcalde dey la senadora panista aparecen en compañía de los candidatos Nereyda Santos, Gabriel Rivera Cerdán y Rafael García Bringas.

"El Alcalde de Veracruz Puerto, Fernando Yunes Marquez, en compañía de la Senadora Indira Rosales San Román; visitaron nuestras oficinas Distritales, donde constataron el gran trabajo que el PRD realiza en Coatzacoalcos, dándonos su respaldo como parte de la colaboración dentro de la coalición", señala parte del texto.

Tras consultar en la fan page del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional se corroboró que no hay registro de la visita de ambos panistas a sus instalaciones, incluso en la reunión con perredistas y candidatos no aparece ningún militante del albiazul.

Sin embargo, Fernando Yunes nunca publicó sobre su visita a Coatzacoalcos, caso contrario de la senadora Indira Rosales, quien señaló llegar el fin de semana a esta ciudad, Minatitlán, Las Choapas y Acayucan, afirmando fortaleza en la militancia panista del sur del estado.

"La militancia panista del sur del estado está más fuerte que nunca. Estoy segura de que estamos listos para dar la batalla y para que juntos logremos el cambio que nuestro estado necesita", mencionó la legisladora.

También tanto Fernando Yunes como Indira Rosales estuvieron en un encuentro con el virtual candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por la alianza que el PAN tiene con el PRI y PRD, Carlos Vasconcelos Guevara, evento realizado el sábado 27, lo que podría significar un ausentismo de las labores de alcalde, pues el artículo 62 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios contempla que el sábado es descanso de los servidores públicos en caso de que distribuya las horas de trabajo, pues el Artículo 60 estipula que la jornada diurna es desde las 06:00 a las 20:00 horas.

En sus redes sociales, Fernando Yunes sólo documentó dos eventos relacionados a salud y pavimentación a las 09:41 horas y 11:00 horas en el puerto de Veracruz, sin embargo, no existen fotografías de su presencia en el encuentro en Coatzacoalcos con Carlos Vasconcelos.

NO COINCIDIERON NUESTRAS AGENDAS: EDGAR BRITO

Tras consultar al presidente del PAN en Coatzacoalcos, Edgar Brito Gómez, éste descartó que haya una fractura o desdén hacia los panistas de este municipio, sino que las agendas de ambos no coincidieron debido a que la visita de Rosales San Román y Yunes Márquez fue regional.

"Simplemente ellos venían en una agenda que no tenía nada que ver con la nuestra, ellos están como corriente de Yunes (Linares), fue una reunión interna con gente de ellos, de Miguel Ángel Yunes, obviamente que no fuimos requeridos, cuando son visitas formales acuden a nuestro comité y nos piden nuestro apoyo, pero no hay nada de distanciamientos, son temas que pasan muy a menudo al interior de los grupos del PAN... Las agendas no coincidieron porque ellos a las 5 de la tarde estaban en Mina y la mía era a las 6", aclaró Edgar Brito al añadir que sostiene una excelente amistad con Fernando y Miguel Ángel Yunes.