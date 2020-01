Yunes Landa aún sueña con gobernar Veracruz

"No me puedo descartar, no he dejado de ser una opción para gobernar mi tierra y la elección más cercana es la del 2024... no es una obsesión, pero sí es una definición que he tomado", son las palabras con las que el diputado federal Héctor Yunes Landa se describe con miras a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A su vista en días pasados a Diario del Istmo, el legislador federal reconoció que la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa afectó la imagen del PRI al grado de perder la elección de 2018, sin embargo, consideró que ante los desaciertos del Movimiento Regeneración Nacional en la entidad, hay oportunidad de recuperar credibilidad.

"En la próxima elección creo tener las mejores condiciones de madurez política, de madurez personal, con un partido aquí Morena que con el terrible gobierno del estado provoca que la gente voltee a otra opción; un PAN que el otro gobernador dejó dividido en dos y eso nos permite, en este caso al PRI y en lo personal la gente me identifica, me mantiene firme en la plataforma para buscar la candidatura", indicó Yunes Landa.

Aunque ha competido en dos elecciones, una para senador y otra para gobernador, de concretarse el proceso interno del PRI, la del 2024 serían los segundos comicios en miras de gobernar Veracruz para el político originario de Soledad de Doblado, quien no descartó alianzas con otros partidos políticos.

"La diferencia por la que perdí fue un número muy pequeño y por un número importante de circunstancias adversas que dentro de mi propio partido se me presentaron, pero sí, yo creo que podrá haber para el 24 una alianza de partidos políticos en la que mi partido pueda participar y nos pueda permitir competir para ganar, yo no competería si no tuviese los números que me digan que tengo la opción de ganar la elección de gobernador", externó.

Yunes Landa refirió que aunque la elección de 2025 contempla la participación de 15 partidos, la ciudadanía vota más por la persona que por los colores.

A pregunta expresa si tiene una buena relación con su correligionario de partido, José Yunes Zorrilla, respondió que mantiene una e mantiene una comunicación estrecha con éste, caso contrario al de Miguel Ángel Yunes Linares con quien no tiene contacto.