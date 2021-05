Yo nunca declinaré ante nadie: Carlos Vasconcelos

"Nunca declinaré ante nadie. Yo soy de una línea, yo no declino, yo no me meto con nadie y no permito que se metan conmigo, pero en una situación política yo nunca declinaré", aseguró el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por la alianza ´Va por México´, Carlos Vasconcelos Guevara durante su participación en el programa ´Voces en Libertad´.

Entrevistado sobre el desarrollo de su campaña, sus propuestas de trabajo y los rumores que se han generado en los últimos días, en especial sobre su retiro de la contienda electoral para apoyar a otros candidatos, aseguró que son mentiras.