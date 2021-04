Yazmín Martínez Irigoyen irá con Podemos por alcaldía de Coatzacoalcos

El pasado miércoles 7 de abril, Yazmín Martínez Irigoyen recibió su constancia de registro para candidata a la presidencia municipal de Coatzacoalcos por el partido Podemos.

En entrevista, tras su visita a las instalaciones de Diario del Istmo, declaró que su inclinación hacía este partido fue principalmente por la Violencia Política de Género que ha sufrido en la actual administración municipal.

"Yo llegue con los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar, no traicionar pero definitivamente no se llevaron a cabo como se había dicho y como se había expresado a todos los ciudadanos, por lo tanto tome la decisión por este motivo y por la violencia política de género, por el hecho de pedir transparencias y rendición de cuentas claras a los ciudadanos", expreso.

Reconoció que es lamentable que en la actualidad aún exista mucha violencia política de género; y que aún no se haya podido erradicar y siga aquejando a muchas mujeres que se desempeñan en un cargo público.

A su vez Martínez Irigoyen, aunque todavía no hablo de propuestas, para no caer en un delito electoral, dijo sentirse contenta de la oportunidad de contender en el partido Podemos que da apertura a la clase trabajadora.

"Es necesario que la clase trabajadora o como profesionistas, o como aquellos que desempeñan un oficio sean escuchados y tengan derecho a la participación en la vida política", mencionó.

En el mismo sentido, la aspirante, manifestó que el partido que representa, tiene como principios el respeto a la equidad de género y empoderar a la mujer.

"Eso para mí es fundamental, por lo que viví en el gobierno municipal, por lo que viven diariamente las mujeres, no solamente en los cargos públicos, ya que hay violencia en todos los ámbitos y esa violencia se debe acabar, pues hay datos duros de feminicidios que están aconteciendo en la ciudad y nuestro estado; no podemos vivir de esta manera se tiene que hacer algo, hay que parar", apuntó.

Finalmente, dijo sentirse contenta de participar por la alcaldía el próximo 6 de junio, en el partido del que forma parte, ya que es una nueva opción en la que todos tienen la oportunidad de estar y externar todas las necesidad que hay en el municipio.