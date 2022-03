Locatarios del mercado de mariscos en Coatzacoalcos, no ven lo duro, si no lo tupido, ya que pese al inicio de la cuaresma sus ventas no han tenido un repunte como lo tenían previsto.



Y es que aseguran que hoy en día las personas ya no respetan esta época del año, pues solo lo consumen los fines de semana pese a que los precios no han tenido un repunte.



"Pues esperamos un repunte, pero así como se ven las cosas no creo que lo haya, la gente ya no respeta la cuaresma, comen mariscos ocasionalmente o sólo cuando hay dinero, no hemos elevado los precios, el cebiche está en 80 y la mojarra igual en el mismo precio", declaró Manuel de la Cruz uno de los locatarios.



Los comerciantes expusieron que durante el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19, sus ventas tuvieron un repunte, toda vez que las familias preferían cocinar y comer en casa, lo que les permitió recuperarse económicamente.



Sin embargo, ante el regreso a la nueva normalidad nuevamente enfrentaron una crisis, de la cual esperan salir con el inicio de la cuaresma, expuso María Isabel Leon Pérez Secretaria General del Mercado.



"Lo que más se vende son tres cosas, ceviche, mojarra y camarón, tratamos de tener lo que más se pide y ya nosotros anexamos el huachinango, jaiba, róbalo, pero se pide menos, el gallego se pide más porque se hace cebiche", comentó.



Estiman que la situación mejore a mediados o finales de la cuaresma, toda vez que en el periodo de Semana Santa la población aprovecha a visitar sitios donde hay mayor consumo de mariscos.