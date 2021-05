¡Ya ganamos esta elección y lo vamos a demostrar este 6 de junio!: Amado

"Al inicio de la campaña, ganamos el corazón de la gente y después ganamos el debate; ganamos las ideas y después ganamos las propuestas. Hoy no tengo ninguna duda, vamos a ganar la elección este próximo 6 de junio", puntualizó Amado Cruz Malpica, ante la ovación del público multitudinario asistente.

En un ambiente de fiesta por el cierre de campaña de Morena, a 7 días de los comicios, el candidato manifestó que durante todos los días de campaña, vio la esperanza dibujada en el rostro de la gente que anhela un Coatzacoalcos con más inversión, con empleo, con más seguridad y servicios públicos municipales.

"Llegamos al final de una campaña victoriosa, solo nos resta exhortar a que acudan a las urnas. No basta que hayamos ganado el debate, no basta que hayamos ganado con las mejores propuestas, no basta que hayamos ganado con más recorridos, no basta que hayamos ganado con más colonias visitadas: hay que salir a votar todos este próximo 6 de junio", manifestó el abanderado.

Con la presencia de las candidatas morenistas, Tania Cruz Santos, para la diputación federal y Eusebia Cortés Pérez "Cheva", de la diputación local, el partido Regeneración Nacional cerró más de 27 días de campaña en Coatzacoalcos con la participación amena de shows y una orquesta musical.

Un público multitudinario con cubrebocas y uso de gel antibacterial celebró este domingo el triunfo con una fiesta de la esperanza en el Parque La Noria, donde en casi una década de elecciones ahí han cerrado todas las campañas políticas en que Morena ha salido triunfador.

"Una parte de la Historia reciente de Morena ha desfilado en el corazón popular de Coatzacoalcos en el Parque de La Noria de la Colonia Hernández Ochoa", enfatizó Amado Cruz Malpica, en su discurso.

"Hoy en el 2021 nos damos cita para defender un nuevo régimen que apareció desde el 2018 y que vamos a defender el próximo 6 de junio en las urnas", añadió.

El candidato de Morena a la alcaldía homenajeó a todos los morenistas e izquierdistas que "se adelantaron en el camino": Eugenio Ponce Montuy, Mario Bravo, Delfino Torres, Anatolio Pacheco, Ramiro Novelo y las alcaldesas Victoria Rasgado y Carmen Prieto, que perdieron la vida a consecuencia del Covid 19.

En su participación en el estrado, Amado Cruz Malpica resumió que su campaña política fue blanca, de propuestas y sin ataques políticos a los adversarios.

"Estamos conscientes que Coatzacoalcos necesita la unidad de todos para salir adelante, estamos conscientes que la etapa que se avecina todos vamos a ser necesarios para estar en el progreso que anhelamos todos", expuso.

Cruz Malpica recordó que viene un futuro promisorio a Coatzacoalcos con el proyecto más ambicioso del Gobierno Federal como es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que con "la creación de esta ruta comercial a nivel continental, vendrá la inversión, el empleo y junto con ello la seguridad y los servicios urbanos eficaces para la ciudad".

"Los reclamos de los ciudadanos van a tener eco porque vamos a combatir el principio de las causas profundas de la inseguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades y la falta de atención para los ciudadanos", reiteró.

En un ambiente festivo de porras: "¡Se ve se siente, Amado Presidente!; ¡Se ve se siente, Amado Presidente!; ¡Amado amigo, el Pueblo está contigo! ¡Amado amigo, el Pueblo está contigo! ¡Ya llegó ya está aquí, el que va a chingar al PRI!, así refrendó el público su adherencia al Movimiento de Regeneración Nacional.

En su intervención, la candidata de Morena a la diputación local, Eusebia Cortés Pérez, exhortó al voto 3 de 3 por Morena: "les pido carro completo, carro ponchado no avanza; yo seguiré haciendo trabajo a ras de suelo, estaré muy al pendiente de cada una de las colonias en compañía de Amado y Tania, ¡este 6 de junio hay que salir a votar por MORENA!".

La candidata de Morena a la diputación federal por el Distrito 11, Tania Cruz Santos, recapituló la lucha de Morena para consolidar el Proyecto de Nación y aseguró que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, por eso es importante continuar con la llama de la transformación.

"Hay un hombre, ustedes ya saben quién, que necesita nuestro respaldo donde todos tenemos cabida, también hay una mujer que ustedes ya saben quién, parte esencial de este cambio y con ellos abrimos los ojos, esos partidos corruptos del PRI, PAN y PRD, quieren regresar y no se los vamos a permitir, el pueblo unido jamás será vencido", declaró enérgicamente Tania.

El evento concluyó con una proclamación patriota de Amado Jesús Cruz Malpica: ¡Viva México, Viva Veracruz, que Viva Coatzacoalcos! que todos participaron en el coro.

En el cierre de campaña asistieron además todos los integrantes de la fórmula de la planilla de Morena: la candidata a Síndica, Ana Bertha Hernández Aguilar; los aspirantes a regidores: Enrique Villegas García; Sandra Collins Coronel; Ángel Echevarría Escamilla; Yahaira Tadeo Rodríguez; Emir Sánchez Vázquez; Mayra Gutiérrez Cruz; Pablo Yep Gómez; Carmen de Jesús López; Fredy Ramos Bustamante; Silvia Patricia Hong Hernández; Humberto Díaz Bautista; Edgar Rosas Rinaldi; y el candidato a regidor por el Partido del Trabajo, Martín Vega.