Wendy afronta el cáncer de mama con valentía y fuerza espiritual

"Se que me van a retirar la mama, estoy consciente de eso, pero sé que esto no es para morirse sino para glorificarnos en Dios y sé que para él no hay nada imposible y aunque los médicos digan una cosa Dios tiene la última palabra y a echarle ganas porque Dios esta conmigo y con ustedes", expresó Wendy Gonzales Sánchez de 33 años, diagnosticada en abril del presente año con cáncer de mama.

La falta de cultura para realizarse la autoexploración mamaria no le permitió detectar que un tumor se formaba en su seno hasta que este creció y la orilló acudir con un especialista.

"Me habían dicho que por mi edad no era nada, que podría ser un quiste de agua y que mediante una cirugía podrían extirpar el bulto, el oncólogo me decía que no me asustara, tres meses después me programaron para una biopsia y resultó ser que tenía un bulto de 7 centímetros del tamaño de un huevo, en una semana me dijeron que era maligno que tenía que checar las otras partes de mis órganos para saber que no hubiera metástasis", expresó.

Luego de varios días de angustia los resultados médicos se mostraron favorecedores ya que no hay presencia de cáncer en otros órganos, sin embargo, ahora se encuentra en las quimioterapias un proceso que se ha propuesto sobrellevar con fe y tranquilidad.

"Ya tuve mi primera quimioterapia, el cinco de noviembre tengo la segunda y pues yo las motivo a que no tengan miedo a que ustedes se autoexploren, si sienten alguna bolita no lo dejen pasar, si ven alguna anomalía vayan a su médico, en mi caso no lo creían porque soy una persona joven pero no hay que dejarlo", recalcó.

En el marco de la conmemoración del "Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama" la joven invitó a todas las mujeres a explorar sus senos, cuidar su salud y no hacer caso omiso ya que la prevención o la detección oportuna de puede salvarles la vida.

"Las motivo a que se autoexploren todas las mañanas, cuando se estén bañando, en mi caso yo lo deje pasar y creció dos centímetros y luego paso a siete, yo nunca me autoexploré y ahí estuvo esa pequeña bolita y nunca lo chequé, el autoexplorarte te ayuda a que no avance", finalizó.