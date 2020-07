Vuelven a manifestarse contra aseguradora en Coatzacoalcos ante caso omiso

Una vez más un grupo de agraviados por la aseguradora Qualitas de Coatzacoalcos protestaron debido a que hasta el momento no han logrado una respuesta favorable.

Nuevamente Alfonso Durán Barragán quien encabeza este grupo insistió que siguen en espera del pago de 100 mil pesos por parte de Qualitas, recurso que debió pagar desde diciembre del 2019.

"Me deben 100 mil pesos, un urbano se incrustó atrás de mi camioneta el 27 de diciembre del 2019 y hasta ahorita no han pagado porque fueron cuatro carros y dos personas lesionadas", expresó.

Recalcó que la intención de hacer presencia frente al ayuntamiento municipal es con la finalidad de que el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo les proporcione el apoyo para interponer su denuncia y para que Condusef intervenga.

"La aseguradora Qualitas no le cumplen ni a los clientes ni agraviados, ellos venden seguros y no pagan ya fuimos a las instalaciones a manifestarnos para que se nos pague ya han transcurrido ocho meses desde nuestro accidente. La licenciada Alejandra Hernández se burla de la fiscal o trabajan en complicidad porque le dicen que ya está el cheque y no nos pagan", recalcó el afectado.

Finalmente indicó que también acudirán a la Fiscalía Regional hasta que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tome en cuenta su llamado.