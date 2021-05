Votaciones para renovar la dirigencia sindical no tienen valides: Juan Sánchez

"Le hago un llamado a los compañeros, no se dejen engañar. Las votaciones para renovar la dirigencia sindical no tienen valides, no vayan a votar porque quien gane no tendrá valides", indicó el candidato a la dirigencia por del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz (SUTSMCV), Juan Carlos Sánchez Pérez de la planilla amarilla.

En este sentido, reiteró que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Poder Judicial del Estado emitió una resolución en la que determinó que no se cumplió con todos los requisitos para que se efectúe la elección.