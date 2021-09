Voluntario regreso a clases: Director EST. 88 de Minatitlán

Abundó, la Escuela ETS 88 en Minatitlàn, fue la primera en regresar a clases de manera presencial desde el ciclo escolar pasado, autoridades educativas implementaron el regreso a clases en las aulas del 24 de mayo al 9 de julio del presente año.

El ciclo escolar 2021-2022 no ha sido la excepción para los 43 maestros de la (EST-88) que permanecen frente a grupo, en el turno matutino cuentan con una matrícula de 400 alumnos y en el vespertino de 200 alumnos.

Derivado de las clases presenciales han registrado un incremento de hasta el 10% en su matrícula, se han instalado tres filtros sanitarios para hacer posible el regreso a clases de manera segura.

"Primer filtro es casa donde el papá debe visualizar, observar si su hijo no padece alguna reacción acción respiratoria en el caso de que existiere el papá deberá dar aviso a la escuela para que su niño no se presente, el no asistir no quiere decir que se le pondrá falta ya que el regreso a clases es voluntario, el segundo filtro lo aplicamos en la entrada de la escuela, se le toma la temperatura, se le pone gel y pasa por una cabina sanitizante , el tercer filtro es el aula donde se tienen los elementos para sanitizar cada que se necesite", puntualizó el maestro Miguel Castillo

Las aulas permanecen con 12 alumnos con su respectiva sana distancia, con ventanas y puerta abiertas a pesar de que el aire acondicionado permanecesca encendido, se han reducido las horas de clases a cuatro horas, entrada, recreo y salidas son de manera escalonada para mitigar el contagio por covid-19.

Añadió que, no cuentan con el personal suficiente para brindar clases en línea para los alumnos que no acudan derivado que los maestros se encuentran frente a grupo, la única manera de brindarle clases es de manera presencial de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de Educación Pública.

La inversión de la asociación de los padres familia permitió la instalación de la una cabina sanitzante, termómetro, gel antibacterial, etcétera, la cuota de inscripción en este siglo escolar fue de $1,050.00 MXN.

EL DATO: Otro estudiante de la ESTI 88 de Minatitlán, se ampara por clases presenciales.

Se presenta segundo caso en que se ampara un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 88 de la ciudad de Minatitlán, con este ya son 2 Madres de familia que han tomado medidas legales contra la institución y su decisión de volver a clases de forma presencial. Esta acción ha tomado fuerza al viralizarse en redes sociales, situación que ha abierto la posibilidad de que otros padres que coinciden en que no se tienen las condiciones adecuadas para un regreso a clases seguro, tomen la misma decisión, por lo que trascendió que se prepara una demanda colectiva en contra de la institución, que al parecer podría ser encabezada por el mismo Bufete Jurídico "López Piñón & Asociados", quienes realizaron el primer amparo de un estudiante contra la institución.