"viva la vida, viva la Frida"; moda inspirada en Oaxaca rompe fronteras en Italia

La diseñadora Milagros Ancheita, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, llevó un pedazo del país azteca a Europa, justo en la capital de la moda Milán en la histórica fábrica de vapor; con su exhibición "Viva la vida, viva la Frida",en donde la música, gastronomía ,arte y moda se hicieron presentes.

A través de la muestra de "Frida Kahlo; Il caos dentro" (oct 2020 - marzo 2021) en Italia, bellos maniquíes vivientes que vestían las prendas fashion-art de la diseñadora veracruzana cautivaron y dejaron huella de la cultura mexicana.

La joven rindió un homenaje a Frida Kahlodemostrando que cada momento de nuestra vida tiene un significado especial e invitando a el espectador a una experiencia única y sensorial.

Milagros Ancheita, reflejó en cada unos de sus diseños el estilo tan peculiar de Frida con sus cejas pobladas, labios y uñas rojo pasión, amante de la mezcla entre lo moderno y lo vintage, lo mexicano y internacional, lo fino y lo simple, su estilo se inclinaba por el maximalismo; muchos collares, anillos y pulseras, combinados con sus faldas bordadas decoradas con olanes , sus tocados florales sobre sus trenzas con listones de color y espectaculares aretes.

En está exhibición se revivió un total look que daba vida a la personalidad de la artista, la distinguía como una pieza de arte caminando por las calles de Newyork, París, México etc. La pintora era un homenaje a "la mexicanidad" presentándose así en eventos importantes causando que las personas se detuvieran solo a admirarla. Motivo por el cual muchos fotógrafos hicieron colaboraciones con ella, no para retratar sus pinturas, si no para capturar su esencia, su personalidad su moda.

¿ Que significa para ti promover la cultura mexicana en países europeos como Italia?

"Creo que es parte de mi compromiso mexicano, con mi pueblo, con mis raíces... Así que para mí significa mucho porque aunque es una un granito de arena dentro de todo lo que hace muchos mexicanos más, significa mucho en mi vida, es una manera en la que yo puedo aportar y dar cosas buenas por medio de lo que yo hago con mi trabajo y es una satisfacción el ver que puede llevar trabajo otras personas, a los artesanos y a la cadena de la moda artesanal", expresó.

¿Cuál fue el proceso para llevar a cabo este evento?

" Primero tuve que hacer todo el merchandising, para está muestra invité a otra diseñadora gráfica mexicana, Paola Meztli que también estaba haciendo un máster y como yo había hecho mi tésis en iconografía mexicana, se dieron cuenta que era interesante la vida de Frida Kahlo y me invitaron para que yo hiciera la muestra y en todo ese trayecto de la pandemia estuve trabajando en ésto, llena de mil actividades, la búsqueda de la artesanía y la investigación de cada detalle de acuerdo a pinturas y fotografías de la artista", relató.

¿Qué es lo que más admiraron de está exhibición de maniquíes vivientes?

" Las modelos caminaban sobre lo que era el jardín de la casa de Diego y Frida porque hicimos una representación de lo que fue la Casa Azul, las chicas posaron, se tomaron fotografías muy bonitas las personas pasaban se acercaban y admiraban los vestidos muy bonitos los colores los bordados artesanales y ver que la gente se maravillaba de esto. Se exhibieron prendas nuevas y anteriores de la marca Enamoramex que han sido inspiradas en Frida Kahlo", agregó.

¿Cómo te preparaste para llevar a cabo está importante pasarela?

" Estuve trabajando con la elaboración de tocados y flores, me ayudó una amiga que se llama Dorit con toda la organización al igual que Paola y Gloria fueron las personas más apreciadas para este evento, además de mi equipo en México y estoy muy agradecida con todos, porque fueron claves principales para que todo saliera increíble", finalizó.

Personalidad destacadas.

Al evento asistieron importantes personalidades como el reconocido escultor Italiano Silvano Bulgari, la Vice-sindaco de Milán Anna Scavuzzo y la Cónsul General de México en Milán; Maria de los Angeles Arriola Aguirre.

La curaduría general de la muestra fue comisariada por Antonio Arévalo (Santiago del Chile, 1958), Poeta, crítico y curador de arte contemporáneo importante figura en el ámbito de la curaduría internacional, considerado uno de los más activos defensores y promotores de la creatividad latinoamericana en Europa.

Así mismo se contó con la participación de la curadora Italiana Maria Rosso y en la parte moda la mexicana Milagros Ancheita, quien propuso ejemplificar las prendas de tehuana que solía usar Frida, un poderoso medio de arte y expresión de la pintora, así se presenta una capsule collection inspirada en la obra "viva la vida" llamado "viva la Frida", realizadas con bordados auténticos de mujeres del Istmo de Tehuantepec Oaxaca por medio del proyecto Enamoramex de alta moda, que invita al mundo a enamorarse de México, promoviendo la valorización y consumo del trabajo artesanal.