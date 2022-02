violento_inicio_del_2022;_necesario_redoblar_esfuerzos_en_seguridad:_occ

El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC) calificó como "violento", el primer mes del 2022 ante el alza de los homicidios dolosos, toda vez que en enero al menos cinco personas fueron ejecutadas.



Renato Riveroll Rivera director del organismos no gubernamental expuso que es necesario redoblar esfuerzos en materia de seguridad, porque en cualquier momento se puede "descomponer" el ambiente de tranquilidad en la ciudad.



"Lo iniciamos violento, se nos dispararon los homicidios dolosos, las ejecuciones, esta empezando un poco fuerte, eso nos obliga a redoblar esfuerzos, a sumarnos, no bajar la guardia, porque en cualquier momento se dispara o se descompone el mapa de tranquilidad que todos queremos", declaró.



Cuestionado sobre la privación ilegal de la libertad que sufrió este martes un empresario de Coatzacoalcos, Riveroll Rivera expuso que tras 342 días sin secuestros tuvieron que suspender el contador del OCC, hasta que se determine si existe el cobro de un rescate por este delito.



"Desafortunadamente surge esta privación ilegal de la libertad, nosotros nos hemos mantenido en estrecha comunicación y cercanía con la UECS, realmente el delito de secuestro todavía no se configura, pero nosotros por prudencia y para llenarnos de más información suspendimos el contador, hasta estar seguros de que no sea un secuestro", dijo.



A más de 24 horas de haber sido privado de su libertad el empresario Paulino A., de 65 años, el OCC dio a conocer que la Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), les informó que hasta el momento no se ha solicitado un pago para su liberación.



Tras lo anterior, el entrevistado pidió a la población colaborar con las autoridades interponiendo las denuncias en caso de ser víctimas de algún delito, pues hoy en día el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional despliegan un fuerte operativo en la ciudad como parte del reforzamiento de las estrategias en el combate a la inseguridad.