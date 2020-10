Villa Allende, con más casos de violencia intrafamiliar

Villa Allende es la zona con más casos de violencia intrafamiliar canalizados a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, revelaron este martes en un informe de los resultados del programa ´Rompe el Silencio´ para disminuir este delito, que representa el mayor índice en el municipio.

De acuerdo a Guadalupe De la Cruz Alcudia, encargada del área de Proximidad de la Policía Municipal, estos casos son referidos del Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo (C-4).

"Iniciamos con las 10 colonias de mayor índice anteriormente, ahorita ya iniciamos en los ejidos, básicamente es hacer llegar la información a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, que no saben a dónde ir a denunciar, que no saben a dónde asesorarse, que no saben hasta dónde puede ser una violencia, desconocen y sólo piensan que la violencia puede ser física, realmente no, existen muchos tipos de violencia y estamos tratando de hacerles llegar la información", indicó De la Cruz Alcudia.

Fue gracias al informe Enero-Julio de las mesas de seguridad que se determinó que el mayor delito cometido en Coatzacoalcos es la violencia intrafamiliar, lo que motivó a crear en agosto el programa ´Rompe el Silencio´, aplicado en coordinación con la Policía Municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema DIF Municipal.

"Es complicado ir caminando casa por casa, porque por la pandemia (de Coronavirus) no podemos tener aglomeraciones... no siempre tenemos respuestas positivas... el primer lugar (en casos de violencia intrafamiliar) lo ocupa Villa Allende, de ahí está la colonia Olmeca lado río, luego el lado playa, son 10 colonias que tienen altos índices", reveló la encargada de Proximidad.

Si bien Guadalupe De la Cruz no precisó el número de casos, añadió que otras de las colonias donde detectaron casos de violencia intrafamiliar son Lomas de Barrillas, Benito Juárez y Francisco Villa, aunque en el listado también se incluye a la congregación de Mundo Nuevo.

"Son 10 de las que salió en el primer análisis de reportes ante el C-4 y ahorita ya nosotros estamos iniciando en los ejidos, porque es difícil que esa información llegue ante ellos ahorita nos estamos dando a la tarea de que las personas de los ejidos estén enterados de que existen un programa que se llama ´Rompe el Silencio´... es difícil que una mujer te diga si es violentada, les dejamos nuestra información y las que sí se deciden son las que canalizamos", citó.

SI ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA NO DUDE EN ALZAR LA VOZ

Recuerde que si usted es víctima de violencia intrafamiliar no es necesario recibir golpes, los malos tratos, insultos y humillaciones, incluso el control del gasto, son indicadores de violencia, por lo que no dude en marcar a los números 921-21-21-986 y 911 para reportar estos abusos a la Unidad de Atención de Víctimas de la Policía Municipal, que cuenta con patrullas y personal capacitado para atenderle, asesorarle y resguardarle.

Sectores con más casos de violencia intrafamiliar

Villa Allende

Mundo Nuevo

Lomas de Barrillas

Ciudad Olmeca

Benito Juárez

Francisco Villa

¿A dónde llamar?

921-21-21-986 911