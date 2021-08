Villa Allende, 20 años sufriendo por turbiedad y desabasto del agua

"Según se invirtió en unos filtros y el traer agua de lo que es el complejo, pero hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo los mismos problemas con la falta del vital líquido en la Villa de Allende, hasta ahorita no hemos tenido ninguna mejoría, ni en la calidad, ni en el abasto", expuso.

Detalló que podría ser más de 3 mil 500 usuarios que aún enfrentan este problema, sin embargo hay quienes pagan los recibos para poder seguir recibiendo este servicio, pero hay otros que de plano se niegan a hacerlo hasta que mejore esta situación.

"Mucha gente de Allende para el servicio de agua, mucha gente no lo paga todavía, en lo particular no estoy de acuerdo que se pague el servicio del cual no hemos tenido un resultado favorable todos las familias del lugar", expuso.

La entrevistada apuntó que pasadas administraciones anunciaron una inversión de aproximadamente 20 millones para atender este problema, pero hasta el momento desconocen el paradero de estos recursos porque siguen padeciendo de la calidad del agua.

"Hasta ahorita ha sido lo mismo que en administraciones pasadas, no sé donde esta ese dinero, no sé quien lo tiene, porque cuando fui agente municipal se dijo que la administración anterior invirtió 20 millones en lo que es el servicio de agua y hasta el día de hoy ni siquiera tenemos el más mínimo detalle dónde está ese dinero, en que se invirtió y mucho menos si funcionó, porque hasta ahorita tenemos el mismo problema del desabasto de agua", finalizó.