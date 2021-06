Verónica Medina denuncia ante la FGE a presidenta del OPLE 30 por amenazas

"Una de sus empleadas estaba insultando a una de las personas que me ayuda con los conteos entonces yo escuché y le dije que le estaba faltando respeto a un integrante de mi equipo, le mandé a llamar a la directora del OPLE y salió peor porque me empezó a gritar, me puso el teléfono en la cara, y me levantó la mano delante de las personas", explicó.

Indicó que luego de la discusión Columba Viviana la amenazó de muerte, además de que la mandó sacar por la fuerza con apoyo de la Guardia Nacional.

"Ella llegó con la guardia nacional y la policía municipal y le dije que estaba cometiendo un atropello, me trono los dedos y me gritó que me quedaban tres minutos de vida y que estaba ardida porque perdí y luego me cerró el portón en la cara", agregó.

Verónica Medina enfatizó que este atropello no solo quedará como antecedente ante la fiscalía, sino que también acudirá a Derechos Humanos y al Instituto Municipal De La Mujer.

"Ya denuncié y voy a ir a derechos humanos y esto no va a parar aquí porque lo que me hizo fue demasiado abuso", finalizó.

