Familias desean volver a trabajar; despensas no alcanzan

A pesar de que la dirección de comercio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, ha entregado despensas a los vendedores ambulantes para que estos se queden en casa, los víveres no son suficientes para sopesar el confinamiento causado por el Covid-19, ya que son mínimos los productos y hay familias de hasta 5 integrantes.

De manera anónima una comerciante que se instala desde hace ocho años en la avenida Hidalgo y Corregidora, contó que apenas este sábado 2, recibió en su domicilio la módica despensa que les fue entregada a cambio de que dejen de salir a vender al menos por 15 días.

"Nos dijeron que igual va a venir otro apoyo, pero no dijeron hasta cuándo, que ellos nos van a decir, pero por ahora con la despensa que dieron debemos estar en casa", manifestó.

Ella es madre soltera de tres niños, y con las ventas diarias de aguas frescas, pan, café y en ocasiones tortas mantiene a su familia, y además cubre los pagos mensuales de servicios básicos como el internet, agua, entre otras cosas.

Manifestó que para recibir la ayuda tuvieron que entregar papeles personales como lo fue CURP, INE y comprobante de domicilio.

"En la situación que estamos ni un día tardará lo que dieron; entre los productos que conforman la despensa esta un kilo de arroz y frijol, dos paquetitos de pasta para sopa, un botecito de café soluble, galleta, lenteja, maseca, 1 litro de aceite y leche; jabón en polvo para ropa, cloro, un paquete de papel de baño de cuatro rollos y un jabón en barra, y eso es todo", detalló.

Explicó que, aunque es una ayuda lo que recibieron no es suficiente para subsistir con sus familias, ya que tienen que hacer pagos, además tan sólo en una comida diaria se gastan entre 200 a 300 pesos.

"Para nosotros esto no nos ayuda mucho; siento que como padres de familia y las que somos mujeres solas que nos toca ser mamá y papá tenemos que ver la manera de que nuestros hijos coman ya no tanto nosotros", externo.

Otro servicio prioritario que deben cubrir cada mes es el pago de internet, ya que por la misma contingencia sanitaria los alumnos deben recibir clases de manera virtual, por lo mismo no pueden darse el ´lujo´ de no pagarlo.

"Ya el internet no es un lujo es una necesidad porque les dejan muchos trabajos y si no puedes pagarlo en la escuela prácticamente te lo reprueban de año entonces uno como comerciante debe pagarlo cada mes, la luz cada dos meses, el agua, gas; es imposible, aunque queramos quedarnos nosotros en nuestra casa no podemos", remató.