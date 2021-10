Veracruz no cumple con policías requeridos, admite Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez , admitió que el estado no cumple ni con la media nacional ni con el promedio de policías municipales requeridos, especialmente en grandes ciudades, sin embargo, la presencia de elementos federales de seguridad permite avanzar en ese rezago para capacitar a nuevo personal y disminuir esta enorme brecha.

Lo anterior lo declaró la noche del miércoles en la emisión ´A 8 Columnas´ de Radio Televisión de Veracruz (RTV), en la que participó tras la inauguración de la Unidad Integral del Servicio Médico Forense en Nogales, una de las más modernas del país en su tipo.

"Nosotros no estamos pasando desapercibidos para la Federación en el sentido de que con sólo policías estatales todavía no damos el número requerido por cada cien mil habitantes que debemos tener de policías, no damos ni la media nacional, ni la recomendada nacional, ni la recomendación que hacen organismos internacionales, estamos por debajo", señaló el gobernador.

García Jiménez apuntó que desde su participación como candidato a la Gubernatura estaba consciente de este faltante provocado por las anteriores administraciones, que, en su punto de vista, equivocaron la estrategia.

"Sin queremos justificar, a nosotros nos dejaron tres mil policías operativos, que pretender todo esa casi nada, hoy lo duplicamos, vamos más allá del doble, profesionalizamos la policías, les pagaos, 27% de incremento tienen, tenemos cambios en la capacitación que se da, ya no se contratan para después capacitarlos, primero se capacitas y los que pasan son los que se contratan, es muy diferente, nuestros policías todos van ya acreditados... esto lo había previsto desde que estaba como candidato, veía que las cuentas no alcanzaban, que era una ficción", aseveró el mandatario estatal.

En días pasados el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; dos de éstos serán construidos en Coatzacoalcos, señaló que Veracruz tiene una fuerza de seguridad consistente en 19 mil 983 elementos de diversas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal.

"Con eso ya tenemos más allá de lo recomendado de policías, sin embargo, nos siguen diciendo: ´Hey, sigue contratando más policías, te estamos ayudando, pero sigue´, nosotros estamos siguiendo y lo mismo estamos haciendo con los policías municipales, les decimos a los alcaldes que hay un nivel que se comparte con la responsabilidad con el nivel municipal", puntualizó Cuitláhuac García.