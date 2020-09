Veracruz acumula 8 semanas sin disparo en contagios de Covid-19

Tras alcanzar su máximo pico de Covid-19 del 12 al 18 de julio, Veracruz acumula hasta este 20 septiembre, ocho semanas consecutivas de descenso de contagios y ocupación hospitalaria, reveló este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Fue en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que el funcionario de la Secretaría de Salud (SSA), presentó un resumen sobre la evolución del Coronavirus en las 32 entidades federativas, añadiendo que la mayoría muestran descensos en el nivel de contagios a partir de la Semana Epidemiológica 29.

"Desde la semana 27 ha habido una reducción sostenida, en el último intervalo de la semana 36 a la 37 tenemos una reducción de casi el 60% y esto se ha mantenido de manera más consistente en las entidades federativas y esto es más alentador, porque quiere decir que ha habido una atención más oportuna...Veracruz llegó al punto máximo en la semana 29 igual que el promedio del país, siete a ocho semanas sostenidas de reducción... la ocupación hospitalaria de Veracruz se reduce desde el 1 de agosto", indicó Hugo López-Gatell tras dar a conocer ´El Puso de la Salud´

El funcionario federal precisó que 27 estados de los 32 que se compone la República Mexicana tienen dos semanas consecutivas sin repuntar contagios, mientras que otros acumulan 14 semanas con reducción, sin embargo, pidió a la población no confiarse y seguir los protocolos de seguridad.

"En resumen, tenemos un patrón general de reducción de (contagios de) la epidemia por ocho semanas consecutivas a nivel nacional; algunos estados descienden más rápidamente su epidemia, tiene que ver con distintos factores que (son) demográficos, de movilidad y de las características del encuentro entre personas", externó López-Gatell Ramírez.

Hugo López-Gatell recordó que está por comenzar la temporada de influenza junto al otoño, por lo cual es necesario vacunarse contra esta enfermedad respiratoria y mantener precauciones en aquellas personas con condiciones de riesgo para evitar contagiarse de Coronavirus acudiendo de inmediato al hospital si se tienen síntomas.

Siempre hacemos la alerta, no estamos exentos a un rebrote y en la temporada de influenza, que es de octubre a abril podría a haber una exacerbación, un repunte, un rebrote, esperamos que no sea el caso, pero hay que estar siempre alertas, la epidemia no se ha acabado, vamos por buen camino, pero hay que seguir como población manteniendo el orden en el desconfinamiento y atendiendo el orden de las autoridades sanitarias estatales", puntualizó.

Hasta el pasado lunes Veracruz acumuló 31 mil 977 casos de Covid-19, de las cuales hay 4 mil 157 defunciones, así como 662 casos activos, que mantienen a la entidad en semáforo naranja.