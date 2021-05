veo_un_coatzacoalcos_con_un_gran_futuro

“Coatzacoalcos son raíces y alas para mí, aquí nací y lo que he podido avanzar como ser humano se ha dado aquí en Coatzacoalcos; finalmente en esta ciudad están mis amores, mis amigos, mis conocidos, la gente con la que me tocó coincidir.

Uno en la vida va a otros lugares, permanece un tiempo y regresa siempre al lugar donde ha sido feliz, dice Jorge Luis Borges en algunos de sus libros. Entonces yo en Coatzacoalcos he tenido la dicha de tener mi entorno. Mi circunstancia está aquí en Coatzacoalcos, aquí está lo que me define, me identifica, lo que me esperanza, lo que me ha formado como soy, mis defectos y mis virtudes.”

PUBLICIDAD

¿Cómo ve a Coatzacoalcos en un futuro?

Noticia Relacionada Se ahorca prima de Güicho Alarcón en Acayucan

“Me parece que Coatzacoalcos fue en algún momento un lugar de gran desarrollo sobre diferentes esfuerzos muy específicos, lo fue en su momento como puerto, en otro momento sobre los ferrocarriles, sobre el petróleo y creo que hoy Coatzacoalcos debe orientar sus esfuerzos al Corredor Interoceánico.”

“Creo que si logramos ser una ruta comercial que capitalice un porcentaje, aunque sea mínimo del comercio entre occidente y oriente, vamos también a tener un impulso económico significativo y nos va a permitir entregarle la estafeta a los hijos y a los nietos de un Coatzacoalcos con un crecimiento económico sostenido para varias decenas de años”, expresó en entrevista.

PUBLICIDAD

Amado Cruz, quien fuera presidente de la Comisión Permanente del Corredor Interoceánico en la LXV Legislatura, dijo que lo único que hace falta para que arranque el proyecto es terminar la adquisición de predios de los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

“Yo no tengo ninguna duda que van a venir muchos empresarios a dejar su esfuerzo y su inversión en Coatzacoalcos, en la región del Istmo de Tehuantepec en Veracruz y Oaxaca, lo cual nos va a permitir generar empleos”, remarcó.

PUBLICIDAD

El aspirante a la presidencia Municipal mencionó que dentro de su propuesta aspira a que el crecimiento económico en este municipio sea acelerado y coadyuve a sentar las bases de una estabilidad social con orden y eficiencia.

“Buscaremos las condiciones para que el servicio público no se desborde, para que la salud sea eficiente, para que la seguridad siente sus reales en una región que está destinada a generar empleo y para que la educación esté al alcance de todos. Nos espera un futuro de desarrollo y bienestar." puntualizó mientras daba un sorbo a su café…

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD