Ventas del Mercado de Mariscos en Coatza se hunden hasta un 70%

Asimismo, expusieron que no han logrado recuperarse de la crisis financiera que les provocó la contingencia sanitaria, toda vez que de los 26 locales que existen en este punto solo 17 se encuentran abiertos, los demás prefieren mantenerse cerrados hasta que la situación mejore.

"Ahorita están muy bajas las ventas, hace unos tres o cuatro meses estaban muy bien, la verdad, pero ahorita dio un bajon horrible, como no tienes idea, la mayoría de los compañeros han cerrado, por lo mismo, porque no hay ventas", declaró María Isabel León Pérez, secretaria del Mercado.

Sostuvo que el producto más buscado por la ciudadanía es el ceviche y la mojarra, sin embargo redujeron la cantidad del pedido porque en ocasiones se les quedaba el marisco, por lo que actualmente en muchos locales se observan pocas especies en exhibición.

La entrevistada detalló que son los fines de semana cuando las ventas tienen un ligero repunte, porque actualmente apenas si se ven de dos a tres personas recorrer los pasillos de este establecimiento comercial.

"Ahorita apenas se están acomodando, si te das cuenta casi no hay gente, dos, tres personas, en cada pasillo se puede decir, no hay venta, lo que se vende más es el ceviche, mojarra, robalo, sierra, pero ahorita no hay tanta variedad de pescado por lo mismo", comentó.

Anteriormente el precio del kilogramo de la sierra se encontraba en 100 pesos, pero hoy en día rebasa los 130, mientras que la cintilla oscilaba en 100 pesos el kilogramo y actualmente su precio es de 130, en tanto la mojarra estaba en 80 pesos y en las últimas semanas ha alcanzado hasta los 100 pesos.

"No es tanto que nosotros no queramos surtirnos, sino que no hay variedad, ahorita está muy bajo lo que es el transporte de mariscos, lo que es sierra, robalo, pámpano, cintilla, la langosta, camarones. Ahorita están trayendo muy poco y se eleva el precio, a veces las personas dicen que está muy caro, no es que lo queramos dar caro, es porque así lo conseguimos", expuso.

Dijo que de los 200 kilogramos de gallego que adquirían de manera semanal, en los dos últimos años redujeron hasta 70 kilogramos para tener un producto fresco y no se les quede acumulado.