Venta de trajes patrios está por los suelos, reportan en mercado Coatzacoalcos

"Casi no hemos vendido nada, es muy poca la venta, la fluidez no es mucha, anteriormente si venían a comprar, pero en los últimos años no hemos tenido ganancias, ahorita no nos hemos surtido, más que los que tenemos es lo que estamos ofreciendo", comentó la señora Maria Alonzo locataria de la central de abasto.

Y es que no todas las instituciones educativas tienen clases presenciales lo que también ha repercutido en la venta de estos trajes, toda vez que los maestros realizaban actividades para que los estudiantes representaran el inicio de la independencia de México.

Los locatarios mencionaron que a la semana apenas si logran comercializar de dos a tres vestuarios, por lo que en ocaciones prefieren no abrir sus negocio, pues gastan más en otros servicios y no obtienen ganancias.

"Lo que más buscaban era la falda floreada, las blusas, la ropa de miguel hidalgo, era lo que más de vendía, la falta y blusa anda como en 350 pesos, y en el caso del varón buscan más la manta y eso está en 170 pesos más o menos", comentó el señor Artemio Soto otro locatario del Mercado Coatzacoalcos.

Esperan tener un repunte en sus ventas los días 15 y 16 con las cenas mexicanas que suelen hacer las familias y se visten con los trajes típicos a las fiestas patrias.