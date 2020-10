Vendedores del Mercado Morelos piden reabran todos los accesos

Locatarios del Mercado Morelos hacen un llamado enérgico al gobierno municipal para que quiten las tarimas de madera y mallas que desde hace algunos meses mantiene cercado las inmediaciones y accesos de entrada al lugar, ya que sus ventas se han visto afectadas de forma considerable.

Elsy García Álvarez, vendedora de artículos variados dentro del lugar, informó que desde que inicio la pandemia del Coronavirus cercaron, sin embargo, a la fecha hay negocios cercanos que desde hace algunos meses operan con normalidad, situación que no les parece justa.

"La gente ya no llega a comprar porque dicen que no hay donde estacionarse; y no podemos hablar con Erick que es el secretario general porque está ocupado en otros asuntos", manifestó.

Expuso que pese a que están acatando las diversas medidas sanitarias, como lo fue la instalación de puntos de lavados de mano, aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas y toma de temperatura siguen limitados en los accesos de entradas al lugar.

"Es lo justo ya de quitar las tarimas hay incluso unas mallas que igual ya andan en el suelo y no dejan que se estacionen bien los carros", detalló.

García Álvarez, hizo un llamado al presidente municipal para que tome cartas en el asunto y quiten las cercas que limitan la entrada de los clientes.

"Todos los comercios cercanos están al cien no se sabe cuál es la agresión contra los locatarios; yo vendo artículos que no son de primera necesidad y en estos seis meses que hemos estado con la pandemia yo he vendido de milagro, debo no sé cuánto de luz, de agua y aquí sigo, pero pasa que hay otros comercios que están arriba de nosotros y trabajan con normalidad", precisó.

Reveló que a la fecha el mercado no cuenta con clientes, únicamente los que les dan movimiento son los mismos vendedores.

"Aquí está muerto el mercado la verdad, incluso ayer (lunes) las compañeras que venden masa tuvieron que tirar mucho producto porque se echa a perder; todos los vendedores estamos aquí pero los pasillos están vacios", apuntó.

Finalmente, reiteró que las calles principales al lugar que es la avenida Pedro Moreno y Miguel Hidalgo a diario están llenas de gente y únicamente el mercado es el que sigue limitado en sus accesos de entrada.

"La gente ya no puede entrar libremente al mercado tienen que dar la vuelta y sólo ingresar por una sola entrada, y eso la verdad nos ha estado acabando".