vendedores_del_centro_de_coatzacoalcos_relajan_medidas_de_sanitarias

PUBLICIDAD

Apuntó que durante el año y siete meses de la contingencia sanitaria les han reportado el fallecimiento de dos comerciantes a causa de este virus, por lo que los exhortó a seguirse cuidando en esta tercera ola de contagios que se registra a nivel nacional.

Noticia Relacionada Tribunal español declara inconstitucional el confinamiento decretado por el gobierno

"Exhortarlos a que no bajen la guardia, se ha relajado demasiado la medidas y no solamente de los vendedores, sino toda la sociedad en general, ya no ven al covid con ese miedo como hace un año, se han dejado de usar cubrebocas, otros ya no traen alcohol o desinfectantes", comentó.

PUBLICIDAD

Fue este miércoles cuando la dependencia municipal inició con la jornada de sanitización en los puestos de vendedores ambulantes y semifijos tras el incremento de casos positivos de covid-19 en la población.

PUBLICIDAD

Espinoza Villegas detalló que fueron alrededor de 70 negocios ubicados en las avenidas del primer cuadro de la ciudad los que fueron roseados con líquidos sanitizantes como parte de la jornada para reducir los contagios de este virus.

PUBLICIDAD

"Si ha habido algunos comerciantes que han enfermado y se han tenido que resguardar, no tengo un número exacto pero conozco a uno que otro vendedor que han presentado cuadro de covid, ellos son los que me han avisado y una vez recuperándose se reincorporan", dijo.

PUBLICIDAD

Manifestó que hay personas que son asintomáticas y aún así salen a vender sus productos, por lo que enfatizó en los cuidados que se deben tomar para que Coatzacoalcos no regrese a rojo del semáforo epidemiológico.