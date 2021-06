velan_el_cuerpo_de_la_jovencita_asesinada_en_nanchital

"Ayer me despidió con un beso y hoy la recibo en esta caja, no le hacemos daño a nadie mi hija tenía el sueño de ser contadora y no se cumplirá porque le arrebataron la vida y todas sus metas pedimos a las autoridades justicia que se esclarezca el caso, las autoridades no hacen nada al respecto", dijo Martha Gómez, progenitora de la hoy occisa.

