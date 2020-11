Vecinos exponen presunto robo de cable en la colonia Benito Juárez Norte

Al menos cuatro vecinos de la colonia Benito Juárez Norte, de esta ciudad, en una noche sufrieron del presunto delito de robo de cable en sus viviendas.

Debido a esa situación que ha ocurrido hasta el momento por sujetos desconocidos, algunas casas han tenido que sufrir la falta de electricidad.

A través de un grupo vecinal de WhatsApp, los afectados manifestaron los robos que han ocurrido en Prolongación de Zaragoza 1819, hasta casi la numeración 1900.

"Buen días, les comunico que a una vecina le robaron su cable de luz que se alimenta del poste a su casa, tengan cuidado y en cuanto vean que no tienen luz, quiere decir que se están robando el cable, dice que fue como a las 5 de la mañana", se leyó en un mensaje.

Asimismo, en otro texto, mencionaron haber sufrido una situación similir que les causó la falta de energía eléctrica.

"A nosotras también nos robaron el cable y estamos sin luz desde ayer, ya lo reportamos y no tiene CFE para cuando; es en prolongación Zaragoza 1819, fue el viernes para sábado y también fue como a las 5:00 lo reportamos ayer en este grupo", expusieron.

LLAMADO A CFE

Derivado a la problemática, los colonos también hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de esta ciudad, para que atienda los reportes que en repetidas ocasiones han hecho caso omiso.

"Como ven vecinos llegó comisión federal está aquí y no nos quieren conectar, porque no traen el reporte y la vecina que hoy le cortaron el cable ya le conectaron, hay que estar bien palancas con CFE para que te conecte; yo desde ayer estoy sin luz hice mi reporte y no me conectaron la luz", agregaron.

Cabe hacer mención que debido a los robos registrados algunos vecinos decidieron montar guardias de seguridad y así dar con él o los malhechores.