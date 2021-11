Vecina de Mundo Nuevo teme quedar sepultada entre láminas y ramas de árbol

Mujer de la tercera edad dedicada a rescatar perros callejeros en la congregación de Mundo Nuevo, teme quedar sepultada entre las láminas y ramas de un árbol de hule que se encuentran encima de su humilde lugar, por lo que solicita el apoyo al departamento de hornatos.

Edith Fuentes adulta de setenta años, por años ha vivido sola en su humilde vivienda de aproximadamente tres metros por tres , forrada con láminas semi nuevas y otras ya muy viejas, las inclemencias del tiempo constantemente a propiciado que la enferma mujer enfrente las dificultades para moverse en su propiedad.

"Vivo sola en mi casita, me he dedicado a la recolección de plástico, cartón, aluminio y fierro, antes que me diera parálisis fácil a raíz que me robaron un perro las enfermedades se me vinieron encima, así como las ramas del árbol de hule que se encuentran encima del techo de mi casa y que en cualquier momento puede caerse por lo viejo que esta", comentó la angustiada mujer.

Los Frente Fríos continuaran afectando al sur del estado, y eso me preocupa porque el personal de Protección Civil o el departamento de Ornatos, deberá de acudir a efectuar el corte de las ramas, porque las raíces del árbol de más de cincuenta años se encuentran dispersas por el terreno de aproximadamente 15 por 20.

"Vivo en el callejón Ancla de la calle Benito Juárez sin número de la congregación Mundo Nuevo del municipio de Coatzacoalcos, aquí solo me cobija mi vieja casita y mis perros, ya he pedido ayuda de la Agencia Municipal, pero no me han dado respuesta, es más no quiero nada que venga de nuestro representante porque solo vino a burlarse de la situación en la que me encuentro", comentó Edith.

Las angustiada mujer mencionó que enfrenta enfermedades como Anemia, lumbalgia y parálisis facial, pero esto no le impide resguardar y alimentar a 12 perros y 2 gatos, con la venta de latas de aluminio y con lo que ella les consigue alimento, mientras que con el apoyo de Bienestar ha sobrevivido sola.