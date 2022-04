Vacunará ISSSTE a 4 mil en el sur

De las 20 mil dosis que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicará en sus clínicas y hospitales de Veracruz, cuatro mil serán para la zona sur, así lo confirma un comunicado, en el que hacen hincapié que la vacuna contra el Coronavirus será para la población general mayor de 18 años.

"Por instrucciones del director general, Pedro Zenteno Santaella, la representación del ISSSTE de Veracruz desplegó una estrategia para intensificar la aplicación de la vacuna contra Covid-19, del laboratorio AstraZeneca, a toda la población mayor de 18 años, derechohabiente o no derechohabiente que no la han recibido o que aún no completan el esquema de vacunación y así mantener la reducción de los contagios", menciona el comunicado.

Esta estrategia se aplicará por igual del 12 al 19 de abril en las 20 unidades médicas con las que cuenta el ISSSTE en el Estado, en horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

"La meta es aplicar 20 mil dosis en la población rezagada en vacunación de todo el territorio veracruzano... El Gobierno de México, encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reforzó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, lo que permitirá lograr una cobertura total en la estrategia nacional de vacunación en la población que aún no cuenta con la inoculación completa, así como mantener el escenario favorable de la reducción de los contagios", remarca el comunicado.

Además de los módulos fijos del ISSSTE, habrá brigadas de personal para instalar módulos itinerantes en diversos lugares y dependencias gubernamentales.

Para recibir la vacuna en las unidades médicas del ISSSTE deberá presentar su credencial de elector, el registro impreso de la página mivacuna.gob.mx (en caso de ser primera dosis), el certificado de la vacunación anterior (para segunda y tercera dosis), su comprobante de domicilio actual y su CURP.

En la UMF Cosamaloapan y Las Choapas aplicarán 50 dosis, en el CMF de San Andrés Tuxtla serán 300, al igual que en Acayucan y Minatitlán; mientras que en la Clínica-Hospital de Coatzacoalcos tendrá tres mil dosis.