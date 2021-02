Vacunación generará reactivación y recuperación económica: Canaco

Un repunte es el que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) espera en Coatzacoalcos una vez que avance la estrategia de vacunación contra el Covid-19, lo que permitirá una reactivación mayor de negocios una vez que parte de la población se encuentre inmunizada, señaló el presidente de esta organización, Armando Carvallo Brañas.

"He visto curvas muy alentadoras como en el caso de Israel, después de la aplicación de la segunda dosis, inmediatamente la curva se viene para abajo, entonces sí logramos controlar a través de las vacunas, la reactivación va a ser inmediata", comentó vía telefónica el presidente de la Canaco.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), derivado de la pandemia por Coronavirus en el país cerraron alrededor de 14 mil negocios, los que no pudieron sobrellevar los cierres al no ser negocios no esenciales.

"Tenemos que aplanar las curvas, ojalá Dios quiera lo de las vacunas se dé pronto y las curvas de contagio empiecen a disminuir... Esto es algo que nos ha costado mucho trabajo, prácticamente este tipo de indicadores nos es fácil llevarlo a través de los indicadores a nivel nacional, yo lo que sí estoy procurando es basarme en el último censo del Inegi que marcó 14 mil unidades de negocio, donde te puedo decir que un alto porcentaje corresponde a los gremios que representamos como es el comercio, los servicios y el turismo", explicó Armando Carvallo.

Carvallo Brañas recalcó que es necesario también que la ciudadanía colabore con los protocolos sanitarios para evitar más contagios, además de esperar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 de acuerdo a lo previsto por la Federación en cuanto a los grupos de edades.