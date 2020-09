Urgente contar con un Instituto Municipal de Planeación: Versteeg

Un Instituto Municipal de Planeación es necesario para los ayuntamientos, pues éstos representan una cartera de proyectos ejecutivos que permitirán tener obra pública a largo plazo y evitará la pérdida de tiempo en los primeros años de las alcaldías al ser éste un ente individual y apolítico, recalcó el empresario Cornelius Versteeg Zebadúa.

"La importancia para el ayuntamiento, de este proyecto, no está en sus prioridades, cuando debería ser una de sus prioridades, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero Víctor Carranza antes de que fuera presidente municipal, él se comprometió en la CMIC... después en el primer año de gobierno estuvimos con él nuevamente, se volvió a comprometer, pero a las personas que les ha dado el proyecto (pareciera que) está en sus últimas prioridades, no le dan el tiempo, cuando hay por todos las disposición", comentó a Diario del Istmo.

Versteeg Zebadúa recordó que el Instituto Municipal de Planeación fue una iniciativa propuesta hace 25 años, cuando estuvo al frente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), bajo el nombre de Comité de Infraestructura que intervendría en decisiones de movilidad, alumbrado, obra pública, drenaje, entre otras áreas más.

"Ha sido muy complicado porque los que están a cargo del gobierno piensan que van a perder poder político, y la verdad es que no, porque con el IMPLAN van a ganar, cuando lleguen van a tener un banco de proyectos para que escojan, pero ya van a tener proyectos ejecutivos con toda la evaluación socioeconómica para que puedan buscar los fondos y es complicado (que se establezca actualmente)", externó el empresario.

Versteeg Zebadúa indicó que el Instituto Municipal de planeación cuenta con cuatro áreas: banco de información y estadística, banco de proyectos, planeación a largo plazo y un sistema de calidad, lo que busca mejores prácticas para implementar en la ciudad al ser un organismo multidisciplinario y autónomo para evitar conflicto de intereses, pues no iría acorde a los ciclos políticos.

"Los ayuntamientos están tan ocupados con sus problemas que no les da tiempo, la mecánica de un ayuntamiento es muy operativa... ese problema operativo no les permite planear a los ayuntamientos... hay varias formas, una que puede ser centralizado y otra descentralizado, lo importante son las reglas de operación", expresó Cornelius Versteeg, al añadir que la participación de ciudadanos, cámaras y universidades tendría peso en las decisiones de obra pública para que éstas no se influencien por motivos partidistas.

Fue en la anterior comuna cuando se creó la comisión del Instituto Municipal de Planeación que estuvo bajo el regidor Víctor Manuel Esparza Pérez, quien al ser invitado a la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares, la cedió a su suplente; mientras que en la actual administración dicha comisión fue eliminada.