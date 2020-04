Urge elevar recaudación en CMAS para evitar desabasto

Debido al aislamiento masivo por la fase 3 del Coronavirus, la recaudación en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), es de apenas el 10%, por lo cual el director general de este organismo, Jaime Martínez Webb, solicitó a la ciudadanía tener un voto de confianza en los nuevos métodos de pago.

Martínez Webb precisó que aunque las oficinas de CMAS permanecen abiertas, no todos acuden ante el temor de un contagio al salir a la vía pública, por lo que activaron las transferencias en línea y los pagos en tiendas de conveniencia.

"El adeudo es de más de 300 millones de pesos, hay gente que debe muchos años, aunque nosotros no podemos más que regularizar más que de cinco años a la fecha, lo que queremos es que la mensualidad por el pago puntual ocurra, si no pues no podemos, hay tanto por hacer que necesitamos recursos para poder trabajar", señaló Martínez Webb.

El director de la CMAS añadió que la transferencia puede realizarse en directamente en el banco Santander o vía electrónica al número de cuenta 51908104376 y a la clabe interbancaria 01485451908143764, así como en tiendas OXXO y Bama, para lo cual previamente se debe consultar el monto a los teléfonos celulares 921-109-62-70 y 921-221-89-97.

"Hay total y absoluta seguridad si lo hacen de manera virtual o en tiendas de conveniencia, porque las cuentas no cambiaron, el hecho de que dependíamos de CAEV no cambia nuestras facturas ni aumenta las cuentas ni las deudas... cuesta más el agua con pipas que si pusiéramos a trabajar los pozos que faltan, pero al momento no tenemos todo el dinero para comprar las bombas e instalarlas, gastamos 20 más con pipas que poniendo a trabajar los pozos", explicó Jaime Martínez.

Aunque el cobro presencial continúa, éste cada vez es más escaso debido a que no todos los ciudadanos salen de sus hogares ante las medidas tomadas por la contingencia en el municipio, ante los casos de Coronavirus que ya colocan a Coatzacoalcos en el segundo lugar estatal con pacientes, por lo que de no pagar el servicio mensual de agua, se puede pasar de la escasez al desabasto, pues los recursos son necesarios para la operación de este organismo descentralizado.

"Hay escasez, no hay desabasto, a menos que siga cayendo la recaudación... si estábamos recaudando muy bajo, alrededor del 30% (del padrón), no estamos ni cerca del 10%", puntualizó Jaime Martínez.

PAGO VIRTUAL

La CMAS dispuso estas formas de pago virtuales o en tiendas de conveniencia:

Banco Santander o vía electrónica:

número de cuenta 51908104376 y a la clabe interbancaria 01485451908143764

Tiendas de conveniencia:

OXXO y Bama

*Previamente se debe consultar el monto a los teléfonos celulares 921-109-62-70 y 921-221-89-97.