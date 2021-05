"Urge devolver la paz", Claudio Trujillo refrenda trabajar por la sociedad

En su recorrido por la colonia Manuel Ávila Camacho, Claudio Trujillo González, candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM) a la diputación Federal por el Distrito XI, refrendó su compromiso de trabajar para garantizar la seguridad pública.

"Urge devolver la paz para el desenvolvimiento de la sociedad", expresó Claudio Trujillo al caminar junto a su contingente del PVEM a lo largo de este importante sector de la ciudad.

Con sana distancia y evitando aglomeraciones, el aspirante por el Distrito de Coatzacoalcos también insistió en la necesidad de apoyar a la juventud de este municipio, brindándoles la seguridad que requieren.

A su paso por diversas calles, el arquitecto fue atento con las peticiones de los vecinos, quienes mostraron su preocupación por la inseguridad, ya que no tienen la confianza de desenvolverse libremente para realizar sus actividades cotidianas.

Alumbrado público, rondines policiacos y constante vigilancia, fueron las sugerencias más comunes que se escucharon por parte de los porteños hacia el contendiente, quien tiene dentro de sus prioridades cumplir con estas peticiones para la tranquilidad del pueblo.

Cabe mencionar que Claudio Trujillo, reconoció y felicitó a un grupo de obreros que se encontró en su caminata, al celebrarse el 3 de mayo el Día de la Santa Cruz, santa patrona de los albañiles.

"Me siento cobijado, agradezco a las personas que me recibieron en sus hogares para escuchar mis propuestas, incluso me dieron muchas bendiciones para este inicio de campañas", concluyó Trujillo González.